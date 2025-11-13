ТСН у соціальних мережах

Принцеса Уельська Кейт оголосила важливу новину, а палац поділився подробицями

Цього року Кетрін знову проведе свій традиційний концерт «Разом на Різдво» у Вестмінстерському абатстві.

Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Опівночі 13 листопада за місцевим часом Кенсінгтонський палац оголосив, що принцеса Уельська проведе свою п’яту щорічну різдвяну службу «Разом на Різдво» у п’ятницю, 5 грудня, у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Принцеса Уельська Кейт на різдвяному концерті 2024 року / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт на різдвяному концерті 2024 року / © Associated Press

Принцесою було оголошено і список зіркових гостей, і він справді вражає. Цього року у заході візьмуть участь Кейт Вінслет, Ганна Воддінгем, Ден Сміт та Чиветель Еджіофор.

Кейт Вінслет, володарка премії «Оскар», візьме участь у заході після свого призначення послинею Фонду короля, одного з особистих благодійних фондів короля Чарльза у червні цього року.

Король Чарльз і Кейт Уінслет / © Associated Press

Король Чарльз і Кейт Уінслет / © Associated Press

Тема цьогорічного заходу — «Кохання у всіх його проявах».

«Цього року служба об’єднає людей, щоб відсвяткувати кохання у всіх його проявах — будь то кохання у сім’ї, у дружбі, у різних спільнотах чи навіть у моменти глибокого зв’язку з незнайомцями. У світі, який часто здається роздробленим і роз’єднаним, кохання — це сила, яка поєднує нас усіх — незалежно від покоління, спільноти, культури та віри», — йдеться у заяві палацу.

Принцеса Уельська, як господарка вечора, з’явиться на записі концерту разом зі своєю родиною — чоловіком принцом Вільямом та трьома дітьми. Нагадаємо, перший такий концерт Кейт організувала 2021 року, щоби вшанувати пам’ять тих, хто зробив усе можливе для інших під час пандемії COVID-19. Від того часу цей захід триває, перетворившись на святкування найкращих досягнень у житті спільнот по всій Великій Британії.

Сім’я Уельських на концерті 2023 року / © Associated Press

Сім’я Уельських на концерті 2023 року / © Associated Press

