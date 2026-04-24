Принцеса Уельська Кейт отримала травму: що сталося
Пильні шанувальники звернули увагу, що принцеса Уельська нова зазнала травми.
На прийомі на честь 100-річного ювілею королеви Єлизавети II принцеса Уельська мала приголомшливий вигляд у ліловій сукні Emilia Wickstead та прикрасах покійної монархині, а на її пальці помітили пластир.
На великому пальці правої руки в неї був наклеєний пластир. Кейт це не хвилювало, і вона тепло спілкувалася з гостями. Очевидно, принцеса травмувалася під час готування їжі або роботи в саду.
Раніше Кетрін вже неодноразово бачили з пластиром після травм, отриманих під час ігор з дітьми, а діти Уельських нещодавно повернулися за парти після шкільних канікул, тому цілком ймовірно травмувалася Кейт і під час ігор з ними.
Раніше ми розповідали, як принцеса Уельська на цьому самому прийомі порушила королівський протокол, але це всіх зворушило.