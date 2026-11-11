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Принцеса Уельська Кейт вперше відверто заговорила про рак
Принцеса Уельська Кейт дала інтерв'ю журналу «Country Life», виданому цього місяця її чоловіком принцом Вільямом, у якому вона згадує період лікування від раку.
Хвороба принцеси Уельської з повної загадки та майже табуйованої теми перетворилася на предмет публічного обговорення. І тепер, коли її чоловік принц Вільям став запрошеним редактором журналу «Country Life», вона відчула силу і перебуваючи в надійних руках поділилася деякими подробицями свого одужання.
Принцеса Уельська, яка оголосила про свою хворобу у березні 2024 року після трьох місяців відсутності на публіці, визнала, що лікарі попереджали її про те, що повернення до нормального життя займе час:
«У лікарні мені сказали, що моє одужання не буде лінійним. Будуть добрі дні та погані дні», — згадувала вона у цьому інтерв'ю.
Хоча інтерв'ю принцеси Уельської в основному присвячене природі та її користі для здоров'я, що входить до її планів, Кейт Міддлтон хотіла поділитися деякими подробицями свого власного досвіду боротьби з хворобою, встановивши зв'язок між процесами одужання та змінами, що відбуваються у навколишньому середовищі, пише vanitatis.
Коли автор запитує принцесу про роль природи у процесі її одужання, вона пояснює, що завжди знаходила у ній спокій, особливо після встановлення діагнозу. «Природа дозволила мені встановити глибший зв'язок зі своїм розумом, тілом та духом. Вона не засуджує нас і не очікує від нас будь-яких дій. Вона просто дозволяє нам бути». Тому вона визнає, що природа стала для неї прихистком.
Дружина принца Вільяма також пояснює на сторінках журналу «Country Life», що серйозна хвороба зачіпає не тільки тіло, тому вважає важливим підходити до одужання, враховуючи як фізичне здоров'я, так і емоційний добробут. Під час бесіди вона визнає, що лікування та його наслідки пов'язані з труднощами, але наполягає на тому, що існує також особистий аспект, що заслуговує на увагу.
Нагадаємо, у новому випуску "Country Life" також був опублікований новий малюнок старшого сина Уельських - принца Джорджа.