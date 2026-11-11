Принцеса Уельська Кейт вперше відверто заговорила про рак

Принцеса Уельська / © Associated Press

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Хвороба принцеси Уельської з повної загадки та майже табуйованої теми перетворилася на предмет публічного обговорення. І тепер, коли її чоловік принц Вільям став запрошеним редактором журналу «Country Life», вона відчула силу і перебуваючи в надійних руках поділилася деякими подробицями свого одужання.

Принцеса Уельська, яка оголосила про свою хворобу у березні 2024 року після трьох місяців відсутності на публіці, визнала, що лікарі попереджали її про те, що повернення до нормального життя займе час:

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Принцеса Уельська / © Associated Press

«У лікарні мені сказали, що моє одужання не буде лінійним. Будуть добрі дні та погані дні», — згадувала вона у цьому інтерв'ю.

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Хоча інтерв'ю принцеси Уельської в основному присвячене природі та її користі для здоров'я, що входить до її планів, Кейт Міддлтон хотіла поділитися деякими подробицями свого власного досвіду боротьби з хворобою, встановивши зв'язок між процесами одужання та змінами, що відбуваються у навколишньому середовищі, пише vanitatis.

Коли автор запитує принцесу про роль природи у процесі її одужання, вона пояснює, що завжди знаходила у ній спокій, особливо після встановлення діагнозу. «Природа дозволила мені встановити глибший зв'язок зі своїм розумом, тілом та духом. Вона не засуджує нас і не очікує від нас будь-яких дій. Вона просто дозволяє нам бути». Тому вона визнає, що природа стала для неї прихистком.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Дружина принца Вільяма також пояснює на сторінках журналу «Country Life», що серйозна хвороба зачіпає не тільки тіло, тому вважає важливим підходити до одужання, враховуючи як фізичне здоров'я, так і емоційний добробут. Під час бесіди вона визнає, що лікування та його наслідки пов'язані з труднощами, але наполягає на тому, що існує також особистий аспект, що заслуговує на увагу.

Нагадаємо, у новому випуску "Country Life" також був опублікований новий малюнок старшого сина Уельських - принца Джорджа.

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