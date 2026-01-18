Принцеса Уельська одягла аксесуар, який любила носити двадцять років тому

Кейт Міддлтон 2007 року / © Getty Images

Принцесі Уельській 9 січня виповнилося 44 роки, і вона випустила нове відео під назвою «Зима», що завершує серію відеороликів «Мати-природа», яку вона запустила 2025 року, де продемонструвала зворушливий аксесуар, який любила носити раніше.

Принцеса Кейт, закутавшись у темний шарф з візерунком «пейслі» та довге пальто, вирушила на ранкову прогулянку до Беркшира, доповнивши образ головним убором, схожим на той, який любила носити ще в ті часи, коли зустрічалася зі своїм майбутнім чоловіком принцом Вільямом.

Тоді Кетрін носила берет, коли відвідувала заключний день Челтнемського фестивалю 16 березня 2007 року в Глостерширі, доповнивши його світло-блакитним блейзером, коричневою спідницею та чоботями на високих підборах.

