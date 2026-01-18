ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Уельська одягла аксесуар, який любила носити двадцять років тому

У своєму останньому відео принцеса Кейт продемонструвала аксесуар, який вона носила ще за часів, коли була дівчиною принца Вільяма.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт Міддлтон 2007 року

Кейт Міддлтон 2007 року / © Getty Images

Принцесі Уельській 9 січня виповнилося 44 роки, і вона випустила нове відео під назвою «Зима», що завершує серію відеороликів «Мати-природа», яку вона запустила 2025 року, де продемонструвала зворушливий аксесуар, який любила носити раніше.

Принцеса Кейт, закутавшись у темний шарф з візерунком «пейслі» та довге пальто, вирушила на ранкову прогулянку до Беркшира, доповнивши образ головним убором, схожим на той, який любила носити ще в ті часи, коли зустрічалася зі своїм майбутнім чоловіком принцом Вільямом.

Тоді Кетрін носила берет, коли відвідувала заключний день Челтнемського фестивалю 16 березня 2007 року в Глостерширі, доповнивши його світло-блакитним блейзером, коричневою спідницею та чоботями на високих підборах.

Кейт Міддлтон 2007 року / © Getty Images

Кейт Міддлтон 2007 року / © Getty Images

До речі, ми показували вам зимові образи принцеси Уельської, які вона обирає для своїх публічних виходів.

Дата публікації
Кількість переглядів
147
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie