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Принцеса Уельська оголосила важливі новини перед новим сімейним заходом
У суботу, 14 червня, Кейт та Вільям Уельські відвідають церемонію виносу прапора Trooping the Colour.
Це військова церемонія, яку проводять полки британської армії на честь офіційного дня народження британського суверена. Хоча фактичний день народження Чарльза припадає на 14 листопада, офіційні урочистості завжди відбуваються у червні. Так було за правління королеви Єлизавети II.
Напередодні заходу, який відвідає принцеса Уельська, Кейт зробила заяву через свій Королівський фонд Центру раннього дитинства.
У п’ятницю Центр оголосив про намір профінансувати інноваційну пілотну програму «Щасливі маленькі розуми», яка покликана кардинально змінити те, як фахівці з психічного здоров’я можуть підтримувати соціальний та емоційний розвиток немовлят та маленьких дітей в умовах дошкільної освіти. Ця новаторська ініціатива є результатом ефективної співпраці двох провідних дитячих благодійних організацій: Barnardo’s та Place2Be, пише Hello!.
Принцеса Уельська вже давно відстоює виняткову важливість соціального та емоційного розвитку, розуміючи його основну роль у забезпеченні психічного здоров’я немовлят і маленьких дітей як у короткостроковій перспективі, так і в довгостроковій перспективі, що позначиться на їхньому подальшому житті.
Нагадаємо, днями принцеса Уельська відвідала музей Victoria and Albert Museum East Storehouse у Лондоні, куди приїхала у улюбленому штанному костюмі та нових гарних сережках.