Принцеса Уельська оголосила важливі новини перед новим сімейним заходом

Принцеса Уельська / © Getty Images

Реклама

Це військова церемонія, яку проводять полки британської армії на честь офіційного дня народження британського суверена. Хоча фактичний день народження Чарльза припадає на 14 листопада, офіційні урочистості завжди відбуваються у червні. Так було за правління королеви Єлизавети II.

Напередодні заходу, який відвідає принцеса Уельська, Кейт зробила заяву через свій Королівський фонд Центру раннього дитинства.

Принцеса Уельська / © Associated Press

У п’ятницю Центр оголосив про намір профінансувати інноваційну пілотну програму «Щасливі маленькі розуми», яка покликана кардинально змінити те, як фахівці з психічного здоров’я можуть підтримувати соціальний та емоційний розвиток немовлят та маленьких дітей в умовах дошкільної освіти. Ця новаторська ініціатива є результатом ефективної співпраці двох провідних дитячих благодійних організацій: Barnardo’s та Place2Be, пише Hello!.

Реклама

Принцеса Уельська вже давно відстоює виняткову важливість соціального та емоційного розвитку, розуміючи його основну роль у забезпеченні психічного здоров’я немовлят і маленьких дітей як у короткостроковій перспективі, так і в довгостроковій перспективі, що позначиться на їхньому подальшому житті.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Нагадаємо, днями принцеса Уельська відвідала музей Victoria and Albert Museum East Storehouse у Лондоні, куди приїхала у улюбленому штанному костюмі та нових гарних сережках.