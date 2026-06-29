Принцеса Уельська піднялася на вершину гори і поділилася неймовірним фото

Принцеса Уельська / © Instagram принца і принцеси Уельских

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Цими вихідними принцеса Кейт завершила складний Національний марафон «Три вершини» - спортивний захід, що включає сходження на найвищі гори Шотландії, Англії та Уельсу менш ніж за 24 години. Це фізичне випробування стало потужним символом її одужання від раку.

Дружина принца Вільяма здолала 37 кілометрів, набравши майже 5000 метрів висоти, і здійснила сходження на Бен-Невіс у Шотландії, Скафелл-Пайк в Англії та Ір-Віддфа - більш відому як Сноудон - в Уельсі.

Принцеса Уельська / © Instagram принца і принцеси Уельских

Між вершинами її доставляла дорогою команда з Кенсінгтонського палацу. На фотографії, опублікованій британським королівським двором, відображено цей момент: Кейт, що усміхається, в кепці і водонепроникній куртці позує на вершині Бен-Невіса в суботу вдень.

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«Щороку сотні тисяч людей у цій країні чують слова, які ніхто не хоче чути. Далі слідує шлях, який випробовує кожну частину нашої особистості: фізичну, емоційну, психологічну та духовну. Ці випробування поширюються всюди, торкаючись сім'ї, дружби, роботи і тихих моментів, які ми проводимо наодинці зі своїми думками.

Рак вражає не лише тіло. Він змінює те, як ви думаєте та відчуваєте, та глибоко впливає на всі аспекти життя. Я знаю це особисто і знаю, що шлях через лікування і після нього вимагає більшого, ніж просто ліки.

Я взяла участь у Національному сходженні на три вершини не просто як фізичне випробування, а як можливість дослідити життя після встановлення діагнозу та зробити свій внесок. Королівська лікарня Марсден має для мене величезне значення, і її турбота та досвід змінюють життя багатьох людей.

За допомогою цього випробування я хочу підвищити поінформованість про глибший вплив серйозної хвороби та важливості цілісного підходу до охорони здоров'я. Кожна людина індивідуальна, і забезпечення цілісного підходу до лікування дозволяє тим, хто бореться з раком, подолати глибоко особисте випробування, пов'язане з діагнозом. Цілісні методи лікування доповнюють клінічні підходи та допомагають пацієнтам зберігати добробут, стійкість та якість життя у надзвичайно важкий період.

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У нас є можливість змінити майбутнє цілісного підходу до лікування раку, надавши більшій кількості людей по всій країні доступ до персоналізованої підтримки, яка може суттєво змінити ситуацію під час та після лікування.

Цей проєкт підтримає благодійну організацію Royal Marsden Cancer Charity, сприяючи покращенню доступу до цілісного лікування та підвищення розуміння його принципів, що покращить одужання та зцілення пацієнтів по всій Великій Британії.

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Instagram принца і принцеси Уельских

Зцілення, чи особисте чи колективне, — це не просто виправлення того, що не так. Це пошук балансу у нашому житті. Між зусиллям та прийняттям, між контролем та довірою, між роздумом та просто буттям. Бо зрештою хоробрість — це не просто рух уперед. Це вміння залишатися на землі, пов'язане з навколишнім світом і присутнім у теперішньому, незалежно від місцевості чи ландшафту, яким ви йдете», - написала у підписі під знімком принцеса Кетрін.

Після Кенсінгтонський палац опублікував відео, в якому Кейт сказала свої слова підтримки людям, які зіткнулися з цим захворюванням.

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«Разом ми можемо підтримати кожного, хто бореться з раком, і гарантувати, що ніхто не почуватиметься непоміченим чи позбавленим підтримки під час цієї хвороби. Будь ласка, знайте, що ви не самотні», - каже у ролику Кейт.

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