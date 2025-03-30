Принцеса Уельська поділилася особливим відео до Дня матері

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

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Принцеса Уельська вирішила не ділитися новою сімейною фотографією зі своїми трьома дітьми Джорджем, Шарлоттою та Луї, а опублікувала відео природи. І вибір був невипадковим.

«Впродовж минулого року природа була нашим притулком. У цей День матері давайте вшановувати Матінку-природу і усвідомлювати, як наш зв’язок із природним світом може допомогти не тільки виростити наше внутрішнє „я“, а й нагадати нам про роль, яку ми граємо у багатому гобелені життя. C», — йдеться у повідомленні принцеси Кейт у підписі під роликом.

Відео дуже миле і сподобалося шанувальникам, які не скупляться на коментарі у соцмережі.

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«Прекрасний меседж та відео», «Який чудовий ролик. Бажаю вам чудового Дня матері Ваша Високосте», «Це дуже гарно. Із Днем матері, принцесо Кетрін!», — пишуть підписники.

Минулого року, нагадаємо, через фото до Дня матері, яке зробила Кейт спалахнув скандал. Принцесу звинуватили у використанні фотошопу. Найбільші фотоагентства видалили фото зі своїх сайтів через претензії до редагування, заявивши, що опублікована Кенсінгтонським палацом фотографія, на якій зображена принцеса Уельська та троє її дітей, була оброблена у фотошопі. Кейт привселюдно визнала помилку.

© Getty Images