ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Уельська поділилася особливим відео до Дня матері

В акаунті принца та принцес Уельських поділилися новим відео на честь Дня матері, який сьогодні святкують у Британії.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська вирішила не ділитися новою сімейною фотографією зі своїми трьома дітьми Джорджем, Шарлоттою та Луї, а опублікувала відео природи. І вибір був невипадковим.

«Впродовж минулого року природа була нашим притулком. У цей День матері давайте вшановувати Матінку-природу і усвідомлювати, як наш зв’язок із природним світом може допомогти не тільки виростити наше внутрішнє „я“, а й нагадати нам про роль, яку ми граємо у багатому гобелені життя. C», — йдеться у повідомленні принцеси Кейт у підписі під роликом.

Відео дуже миле і сподобалося шанувальникам, які не скупляться на коментарі у соцмережі.

«Прекрасний меседж та відео», «Який чудовий ролик. Бажаю вам чудового Дня матері Ваша Високосте», «Це дуже гарно. Із Днем матері, принцесо Кетрін!», — пишуть підписники.

Минулого року, нагадаємо, через фото до Дня матері, яке зробила Кейт спалахнув скандал. Принцесу звинуватили у використанні фотошопу. Найбільші фотоагентства видалили фото зі своїх сайтів через претензії до редагування, заявивши, що опублікована Кенсінгтонським палацом фотографія, на якій зображена принцеса Уельська та троє її дітей, була оброблена у фотошопі. Кейт привселюдно визнала помилку.

/ © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
179
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie