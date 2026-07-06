Принцеса Уельська поділилася особливими фотографіями зі своєю сім'єю

Принц Вільям і принцеса Кейт і їх діти / © Instagram принца і принцеси Уельских

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У неділю у своєму посту в Instagram Кейт поділилася серією нових фотографій, зроблених після її походу в гори, в якому її супроводжували та підтримували її чоловік, принц Вільям та троє їхніх дітей – принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта .

«Минулого тижня в цей же час я завершила національний марафон «Три вершини» , – підписала Кейт свій пост. — Дуже дякую всім, хто підтримав благодійну організацію Royal Marsden Cancer Charity».

Принц Вільям і принцеса Кейт і їхні діти / © Instagram принца і принцеси Уельских

На першому фото Кейт обіймає 44-річного Вільяма, одягненого у спортивний одяг — шорти, футболку, бейсболку та черевики. На наступному знімку Кейт позує зі своїми трьома дітьми. На фотографії принц Джордж майже вище своєї матері за зростом.

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Принцеса Кейт та принц Джордж / © Instagram принца і принцеси Уельских

На третьому та четвертому знімках Кейт та Вільяма знято з трьома їхніми дітьми, а на наступному — Кейт проводить час зі своєю дочкою Шарлоттою. На задньому плані видно, як Луї грається із собакою.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Instagram принца і принцеси Уельских

На наступному знімку принцеса Кейт обіймає Шарлотту, а ще на іншому мати трьох дітей із теплою усмішкою кладе руку на свою дочку.

Принцеса Кейт та принцеса Шарлотта / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принцеса Кейт та принцеса Шарлотта / © Instagram принца і принцеси Уельских

На останньому знімку в каруселі Кейт, Вільям та їхні троє дітей позують з батьками принцеси Уельської, Керол та Майклом Міддлтонами, та її братом Джеймсом Міддлтоном, який супроводжував її під час сходження на вершину.

Сім'я Уельських та Міддлтонів у повному складі / © Instagram принца і принцеси Уельских

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