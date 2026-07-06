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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
251
Час на прочитання
2 хв

Принцеса Уельська поділилася особливими фотографіями зі своєю сім'єю

Кадри були зроблені після того, як Кетрін завершила національний похід "Три вершини" на підтримку благодійної організації Royal Marsden Cancer Charity.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Вільям та принцеса Кейт та їхні діти

Принц Вільям і принцеса Кейт і їх діти / © Instagram принца і принцеси Уельских

У неділю у своєму посту в Instagram Кейт поділилася серією нових фотографій, зроблених після її походу в гори, в якому її супроводжували та підтримували її чоловік, принц Вільям та троє їхніх дітей – принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта .

«Минулого тижня в цей же час я завершила національний марафон «Три вершини» , – підписала Кейт свій пост. — Дуже дякую всім, хто підтримав благодійну організацію Royal Marsden Cancer Charity».

Принц Вільям і принцеса Кейт і їхні діти / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принц Вільям і принцеса Кейт і їхні діти / © Instagram принца і принцеси Уельских

На першому фото Кейт обіймає 44-річного Вільяма, одягненого у спортивний одяг — шорти, футболку, бейсболку та черевики. На наступному знімку Кейт позує зі своїми трьома дітьми. На фотографії принц Джордж майже вище своєї матері за зростом.

Принцеса Кейт та принц Джордж / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принцеса Кейт та принц Джордж / © Instagram принца і принцеси Уельских

На третьому та четвертому знімках Кейт та Вільяма знято з трьома їхніми дітьми, а на наступному — Кейт проводить час зі своєю дочкою Шарлоттою. На задньому плані видно, як Луї грається із собакою.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Instagram принца і принцеси Уельских

На наступному знімку принцеса Кейт обіймає Шарлотту, а ще на іншому мати трьох дітей із теплою усмішкою кладе руку на свою дочку.

Принцеса Кейт та принцеса Шарлотта / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принцеса Кейт та принцеса Шарлотта / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принцеса Кейт та принцеса Шарлотта / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принцеса Кейт та принцеса Шарлотта / © Instagram принца і принцеси Уельских

На останньому знімку в каруселі Кейт, Вільям та їхні троє дітей позують з батьками принцеси Уельської, Керол та Майклом Міддлтонами, та її братом Джеймсом Міддлтоном, який супроводжував її під час сходження на вершину.

Сім'я Уельських та Міддлтонів у повному складі / © Instagram принца і принцеси Уельских

Сім'я Уельських та Міддлтонів у повному складі / © Instagram принца і принцеси Уельских

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
251
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