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Принцеса Уельська поділилася особливими фотографіями зі своєю сім'єю
Кадри були зроблені після того, як Кетрін завершила національний похід "Три вершини" на підтримку благодійної організації Royal Marsden Cancer Charity.
У неділю у своєму посту в Instagram Кейт поділилася серією нових фотографій, зроблених після її походу в гори, в якому її супроводжували та підтримували її чоловік, принц Вільям та троє їхніх дітей – принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта .
«Минулого тижня в цей же час я завершила національний марафон «Три вершини» , – підписала Кейт свій пост. — Дуже дякую всім, хто підтримав благодійну організацію Royal Marsden Cancer Charity».
На першому фото Кейт обіймає 44-річного Вільяма, одягненого у спортивний одяг — шорти, футболку, бейсболку та черевики. На наступному знімку Кейт позує зі своїми трьома дітьми. На фотографії принц Джордж майже вище своєї матері за зростом.
На третьому та четвертому знімках Кейт та Вільяма знято з трьома їхніми дітьми, а на наступному — Кейт проводить час зі своєю дочкою Шарлоттою. На задньому плані видно, як Луї грається із собакою.
На наступному знімку принцеса Кейт обіймає Шарлотту, а ще на іншому мати трьох дітей із теплою усмішкою кладе руку на свою дочку.
На останньому знімку в каруселі Кейт, Вільям та їхні троє дітей позують з батьками принцеси Уельської, Керол та Майклом Міддлтонами, та її братом Джеймсом Міддлтоном, який супроводжував її під час сходження на вершину.