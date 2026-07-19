ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
331
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Уельська розповіла, чому не може займатися улюбленим видом спорту, як раніше

Принцеса - велика шанувальниця тенісу і відома тим, що грає в нього.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська обожнює теніс, і це підтверджується щороку її відвідуванням Вімблдона як нинішньої покровительки Всеанглійського тенісного клубу.

Хоча відвідування Вімблдону є частиною її королівських обов'язків, принцеса Уельська, схоже, має щиру любов до цього виду спорту, яка, як повідомляється, зародилася ще у шкільні роки.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Вважається, що Кейт багато грала у теніс у молодості та продовжує займатися цим і сьогодні, часто разом зі своїм чоловіком Вільямом та трьома дітьми. Однак, як і багато хто з нас, Кетрін одного разу зізналася, що з віком, ставши матір'ю трьох дітей, у неї поменшало часу на цей вид спорту, пише express.

Одного разу під час поїздки до початкової школи Бонд на південному заході Лондона принцеса розповіла учням, які брали участь у тренуваннях та заходах у рамках програми підтримки юних тенісистів Вімблдону, що вона вже не така спортивна, як раніше, тому що у неї «багато дітей».

Принцеса Шарлотта та принцеса Кейт на Вімблдоні / © Associated Press

Принцеса Шарлотта та принцеса Кейт на Вімблдоні / © Associated Press

Нагадаємо, на Вімблдон Кейт приїжджала з чоловіком та старшими дітьми – принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою. Раніше ми розповідали, чому Уельські не взяли із собою на турнір молодшого сина принца Луї.

Принцеса Шарлотта, принц Джордж і принцеса Кейт на Вімблдоні / © Associated Press

Принцеса Шарлотта, принц Джордж і принцеса Кейт на Вімблдоні / © Associated Press

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
331
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie