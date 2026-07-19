Принцеса Уельська розповіла, чому не може займатися улюбленим видом спорту, як раніше

Принцеса Уельська / © Associated Press

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Принцеса Уельська обожнює теніс, і це підтверджується щороку її відвідуванням Вімблдона як нинішньої покровительки Всеанглійського тенісного клубу.

Хоча відвідування Вімблдону є частиною її королівських обов'язків, принцеса Уельська, схоже, має щиру любов до цього виду спорту, яка, як повідомляється, зародилася ще у шкільні роки.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Вважається, що Кейт багато грала у теніс у молодості та продовжує займатися цим і сьогодні, часто разом зі своїм чоловіком Вільямом та трьома дітьми. Однак, як і багато хто з нас, Кетрін одного разу зізналася, що з віком, ставши матір'ю трьох дітей, у неї поменшало часу на цей вид спорту, пише express.

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Одного разу під час поїздки до початкової школи Бонд на південному заході Лондона принцеса розповіла учням, які брали участь у тренуваннях та заходах у рамках програми підтримки юних тенісистів Вімблдону, що вона вже не така спортивна, як раніше, тому що у неї «багато дітей».

Принцеса Шарлотта та принцеса Кейт на Вімблдоні / © Associated Press

Нагадаємо, на Вімблдон Кейт приїжджала з чоловіком та старшими дітьми – принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою. Раніше ми розповідали, чому Уельські не взяли із собою на турнір молодшого сина принца Луї.

Принцеса Шарлотта, принц Джордж і принцеса Кейт на Вімблдоні / © Associated Press

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