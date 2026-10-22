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Принцеса Уельська розповіла про плани на канікули з дітьми
Принцеса Уельська сьогодні відвідала благодійну крамницю та кафе в Норфолку, де розповіла про принца Джорджа, у якого завтра починаються канікули в Ітонському коледжі.
Принцеса Уельська під час цього візиту зізналася, що сумувала за своїм старшим сином, принцем Джорджем, відколи він пішов до школи-інтернату, і з нетерпінням чекає на його повернення додому на канікули.
13-річний принц Джордж розпочав навчання в Ітонському коледжі минулого місяця і завтра повернеться додому на свої перші канікули. А його молодші брат і сестра, принцеса Шарлотта та принц Луї також завтра йдуть на двотижневі канікули.
Сьогодні Кейт, яка відвідала у Норфолку спільний благодійний магазин та кафе, організовані на підтримку дитячих госпісів Східної Англії (Each), поспілкувалася з покупцями, та її запитали, як живуть її діти. І вона сказала, що з нетерпінням чекає на повернення Джорджа додому. І, можливо, вони кудись поїдуть під час канікул.