Принцеса Уельська розповіла про своє нове хобі: чим захопилася королівська особа

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська розповіла, що додала падель до свого великого списку спортивних занять. Падель – це динамічний ракетний вид спорту, що поєднує елементи тенісу, сквошу та пінг-понгу. Про це Кейт розповіла під час садової вечірки у Букінгемському палаці, яку відвідала нещодавно.

Під час розмови з представниками Асоціації великого тенісу на заході вона запитала: «Ви захопились паделем? Я обожнюю падель - це така чудова гра, вона чудово зрівнює шанси тих, хто не грає в теніс».

Принцеса Уельська Кейт на вечірці в саду Букінгемського палацу / © Associated Press

«Це дуже товариська гра, в яку можуть грати представники всіх поколінь — я граю зі своїми батьками», — додала Кейт, говорячи про 71-річну Керол і 76-річного Майкла Міддлтона, з якими принцеса підтримує близькі стосунки, пише People.

Принцеса Кейт відома своїми спортивними здібностями: від капітанства в команді з хокею на траві в Мальборо-коледжі до плавань у холодній воді. Не дивно, що вона перейшла до падел. з огляду на її любов до тенісу — вона регулярно відвідує Вімблдон і є покровителькою Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету.

