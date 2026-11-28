Принцеса Уельська / © Getty Images

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У своєму новому документальному фільмі «Зцілення» 44-річна принцеса Уельська розмірковує про глибокий вплив свого діагнозу та одужання, включаючи зміну підходу до виховання трьох дітей від принца Вільяма: 13-річного принца Джорджа, 11-річної принцеси Шарлотти і 8-го принца Луї.

«Якщо ми зможемо сповільнитись, зробити паузу, побути тут і зараз, — розмірковує Кейт у фільмі, — ми витратимо так багато часу на дії, а не на те, щоб просто бути. І цей урок я теж засвоїла, ставши матір’ю, — продовжує вона. — Просто бути поруч із ними, поруч і цього достатньо».

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Принцеса Кейт та її діти та чоловік принц Вільям / © Associated Press

Для Кейт це стало особистим одкровенням, і вона також розповіла, що саме діти дали їй мотивацію залишити лікарню після того, як 2024 року їй поставили діагноз «рак», - пише People.

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У документальному фільмі, який розповідає про те, як Кейт у червні бере участь у національному сходженні на три вершини, її молодший брат Джеймс Міддлтон зненацька відправляє їй зворушливі голосові повідомлення від Джорджа, Шарлотти та Луї.

Слухаючи їхні підбадьорливі слова на вершині гори Скафелл-Пайк в Англії, Кейт не може стримати емоцій.

«Вони дали мені привід виписатись із лікарні. Вони дадуть мені привід завершити це випробування», - каже вона Джеймсу. "І повертайся додому", - додає її брат.

Джеймс Міддлтон та принцеса Кейт / © Instagram Джеймса Міддлтона

Потім Кейт залишає камінчик серед каміння на вершині гори в зворушливому жесті пам'яті про своїх дітей. "Це для дітей", - каже вона.

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"Привіт, матусю", - починає своє повідомлення Джордж, кажучи матері, що вся сім'я думає про неї і підтримує її.

Луї каже Кейт: «Пам'ятай, я завжди у твоєму серці з тобою», а Шарлотта додає: «Ми так пишаємося тобою за твою прогулянку і за твої досягнення».

Повідомлення були записані Вільямом і відправлені Джеймсу, щоб той включив їх Кейт під час виснажливого походу, який включає сходження на найвищі вершини Шотландії, Англії та Уельсу за 24 години.

Принцеса Кейт після сходження на гору разом із сім'єю / © Instagram Джеймса Міддлтона

У документальному фільмі Кейт відверто розповідає про те, як цей досвід змінив її фізично та емоційно.

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«Рак змінює людину, – каже вона. - Він змінює тіло. Він змінює вас фізично. Доводиться проходити лікування, операції та все інше».

«Але діагноз раку змінює людину набагато глибше, — продовжує вона. — Після того, як ти це пережив, дуже важко повернутись до того, ким ти був раніше. Саме тоді відбуваються зміни. Саме тоді все може оновитися та розвиватися».

Кейт також описує ізоляцію, яка лякає, яку вона відчувала під час лікування.

«Мені здається, коли ти лежиш на лікарняному ліжку, і довкола тебе така стерильна атмосфера. Нема свіжого повітря, немає зелені. Все дуже суворо, чуже і позбавлене всього», - каже вона. «Темрява була справді лякаючим та дезорієнтуючим досвідом».

Цей досвід допоміг їй глибше усвідомити важливість спілкування та втіхи, що дає присутність близьких поряд, і ця думка тепер визначає її підхід до материнства.

"Боротьба з раком або будь-якою хронічною хворобою - це самотній шлях", - розмірковує Кейт. «Але ясно одне: ми не створені для того, щоб самотужки долати життєві труднощі».

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Акцент на сім'ї досягає свого апогею наприкінці документального фільму, коли Кейт завершує національний марафон «Три вершини» лише за 12 хвилин та 11 секунд до фінішу.

Разом з нею на свято прийдуть Вільям, Джордж, Шарлотта та Луї, а також батьки Кейт, Керол та Майкл Міддлтони.

Зворушлива зустріч зняла обійми сім'ї після важкого випробування, дозволяючи побачити близьких людей, які підтримували Кейт протягом усієї її боротьби з раком.

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