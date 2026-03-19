Принцеса Уельська сяяла на державному бенкеті в розкішній сукні та в улюбленій тіарі

Кейт і Вільям Уельські та принц Едвард / © Getty Images

Реклама

Бенкет був організований королем Чарльзом і королевою Каміллою на честь президента Нігерії Боли Тінубу та його дружини Олуремі Тінубу, які зараз перебувають з візитом у країні.

Принцеса Уельська з'явилася на бенкеті в смарагдовій сукні шифону з високим коміром і напівпрозорими пишними рукавами від Andrew Gn і своїй улюбленій тіарі «Вузлики кохання», яку носить на бенкети найчастіше. У руках у Кетрін був клатч Jenny Packham, розшитий камінням, а взута вона була в туфлі із зеленого атласу від Manolo Blahnik.

У вухах у Кейт були сережки-висячки з сапфіровою торочкою королеви-матері, волосся вона розпустила і накрутила гарними кучерями і зробила виразний вечірній макіяж.

Реклама

Принцеса Уельська

Принцеса Уельська знову продемонструвала тонкий дипломатичний хід. Якщо вранці вона обрала пальто від нігерійського дизайнера Толу Кокера, то ввечері віддала перевагу зеленому кольору, який переважає в нігерійському прапорі. Цей колірний акцент, данина поваги гостям демонструє дипломатичну майстерність майбутньої королеви.

Принц і принцеса Уельські на ранковому заході

Принцеса доповнила свій образ стрічкою Королівського Вікторіанського ордену, яку отримала від королеви Єлизавети ІІ 2017 року.