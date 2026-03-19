Принцеса Уельська сяяла на державному бенкеті в розкішній сукні та в улюбленій тіарі

Учора ввечері у Віндзорському замку відбувся державний бенкет на честь візиту президента Нігерії та його дружини до Великої Британії.

Ольга Кузьменко
Кейт і Вільям Уельські та принц Едвард / © Getty Images

Бенкет був організований королем Чарльзом і королевою Каміллою на честь президента Нігерії Боли Тінубу та його дружини Олуремі Тінубу, які зараз перебувають з візитом у країні.

Принцеса Уельська з'явилася на бенкеті в смарагдовій сукні шифону з високим коміром і напівпрозорими пишними рукавами від Andrew Gn і своїй улюбленій тіарі «Вузлики кохання», яку носить на бенкети найчастіше. У руках у Кетрін був клатч Jenny Packham, розшитий камінням, а взута вона була в туфлі із зеленого атласу від Manolo Blahnik.

У вухах у Кейт були сережки-висячки з сапфіровою торочкою королеви-матері, волосся вона розпустила і накрутила гарними кучерями і зробила виразний вечірній макіяж.

Принцеса Уельська знову продемонструвала тонкий дипломатичний хід. Якщо вранці вона обрала пальто від нігерійського дизайнера Толу Кокера, то ввечері віддала перевагу зеленому кольору, який переважає в нігерійському прапорі. Цей колірний акцент, данина поваги гостям демонструє дипломатичну майстерність майбутньої королеви.

Принцеса доповнила свій образ стрічкою Королівського Вікторіанського ордену, яку отримала від королеви Єлизавети ІІ 2017 року.

