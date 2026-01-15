- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 240
- Час на прочитання
- 1 хв
Принцеса Уельська в червоному костюмі та з новою підвіскою на шиї з’явилася на прийомі у Віндзорському замку
Принцеса Уельська влаштувала прийом для членів жіночої збірної Англії з регбі у Віндзорському замку.
Команда виграла Кубок світу з регбі серед жінок у вересні 2025 року.
Кетрін сяяла, приймаючи в палаці команду «Червоні троянди». Принцеса була одягнена у відповідний червоний штанний костюм з подовженим асиметричним жакетом і білою блузкою під ним, а також взута в замшеві туфлі-човники на підборах.
У Кейт у вухах були гарні перлинні сережки, а на шиї — нова золота підвіска з рубіновим каменем. Також вона наділа свою обручку з валлійського золота і сапфірову каблучку, яку їй подарував принц Вільям.
Принцеса розпустила волосся, уклавши його на бік гарними хвилями, і зробила димчастий макіяж очей. Кейт мала просто чудовий вигляд цього дня.
Кетрін — пристрасна шанувальниця спорту, і вона стежила за тріумфом жіночої команди з регбі на торішньому турнірі.