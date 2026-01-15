ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
240
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Уельська в червоному костюмі та з новою підвіскою на шиї з’явилася на прийомі у Віндзорському замку

Принцеса Уельська влаштувала прийом для членів жіночої збірної Англії з регбі у Віндзорському замку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Associated Press

Команда виграла Кубок світу з регбі серед жінок у вересні 2025 року.

Кетрін сяяла, приймаючи в палаці команду «Червоні троянди». Принцеса була одягнена у відповідний червоний штанний костюм з подовженим асиметричним жакетом і білою блузкою під ним, а також взута в замшеві туфлі-човники на підборах.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

У Кейт у вухах були гарні перлинні сережки, а на шиї — нова золота підвіска з рубіновим каменем. Також вона наділа свою обручку з валлійського золота і сапфірову каблучку, яку їй подарував принц Вільям.

Принцеса розпустила волосся, уклавши його на бік гарними хвилями, і зробила димчастий макіяж очей. Кейт мала просто чудовий вигляд цього дня.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Кетрін — пристрасна шанувальниця спорту, і вона стежила за тріумфом жіночої команди з регбі на торішньому турнірі.

Дата публікації
Кількість переглядів
240
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie