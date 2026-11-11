Принцеса Уельська у стильному штанному костюмі та винній водолазці приїхала до лікарні у Бордоні

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

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Її Високість прибула, щоб дізнатися про розширення можливостей інструменту, розробленого на зразок данських розробок, який може виявляти ознаки емоційної відстороненості у немовлят.

Ця ініціатива очолюється Королівським фондом раннього дитинства, який заснувала принцеса 2021 року. Її місія полягає у виявленні ознак емоційної відстороненості у дітей віком від нуля до 24 місяців та надання підтримки їхнім сім'ям.

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Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Під час свого візиту принцеса Уельська ознайомилася з роботою медичних працівників, які використовують шкалу оцінки тривоги та дистресу у немовлят, інструмент оцінки, що дозволяє виявляти ознаки відстороненості у немовлят.

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Кейт також була присутня на обстеженні здоров'я та розвитку дитини, а потім поговорила з деякими сім'ями, які отримали підтримку після оцінки з використанням цього методу.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Інтерес принцеси до цього підходу виник ще в лютому 2022 року, коли вона здійснила робочу поїздку до Копенгагена, присвячену розвитку дітей раннього віку.

Для сьогоднішнього візиту принцеса Кейт обрала сірий костюм з бордовими смужками від Bella Freud, що складається з приталеного жакета і штанів у тон. Під жакет вона одягнена трикотажну водолазку насиченого винного відтінку і підібрала бордові замшеві туфлі-човники на підборах, а також взяла сумку Smythson Day Cross-Body.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Волосся принцеса Уельська, здається, знову пофарбувала в трохи темніший відтінок і уклала його м'якими хвилями, одягла сережки-краплі і зробила стриманий макіяж очей і зовсім трохи підкреслила губи. На її пальці виблискувала заручальна каблучка з сапфіром.

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Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

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