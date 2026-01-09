ТСН у соціальних мережах

Суспільство
34
2 хв

Принцеса Уельська у свій день народження поділилася зимовим відео з прогулянки на природі

Кенсінгтонський палац випустив нове відео на честь 44-річчя принцеси Уельської, яке вона святкує сьогодні.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принцеса Уельська поділилася своїми думками про особистий шлях до зцілення після нещодавньої боротьби з раком у новому відео, опублікованому Кенсінгтонським палацом. У заключній частині своєї серії «Мати-природа», присвяченій зимі, вона говорить про те, як «страхи йдуть» і «ми примиряємося зі сльозами», і розповідає, як принцеса вирішила випустити цей ролик на честь свого 44-го дня народження.

Серія «Мати-природа» — це глибоко особистий, творчий роздум про те, як природа допомогла принцесі зцілитися. Але це також історія про силу природи та творчість у колективному зціленні. Ми можемо багато чого навчитися у матері-природи, прагнучи побудувати щасливіший і здоровіший світ», — каже голос Кетрін за кадром.

Для Кетрін це був глибоко особистий проєкт, оскільки вона прагнула підкреслити давній зв’язок людства з природою, а також здатність природи надихати нас і допомагати нам зцілюватись і рости в розумі, тілі та дусі. Він також змусив її задуматися про те, як природа допомогла їй зцілитись після того, як на початку 2024 року у неї діагностували рак, і вона пройшла шестимісячний курс хіміотерапії.

Озвучуючи двохвилинний фільм, принцеса каже: «Навіть у найхолоднішу і темнішу пору року зима дарує нам спокій, терпіння і тиху задумливість».

«Там, де течія сповільнюється рівно настільки, щоб ми могли побачити власне відображення. Щоб відкрити для себе найпотаємніші куточки нашої душі. Поряд із пошепотом у пульсі кожної живої істоти».

«Я часто замислююся над тим, наскільки я вдячна. Адже річки всередині нас течуть легко, страхи змиваються, очищають і дарують спокій. Примиріться зі своїми сльозами і відкрийте собі, що означає бути живим».

«Бути в єдності з природою; тихий учитель і м’який голос, що спрямовує. У пам’яті. Допомагаючи нам зцілитись».

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Getty Images

У фільмі Кетрін показана на ранковій прогулянці у Беркширі, де вона живе зі своїм чоловіком та трьома дітьми. Також у фільмі показані чудові краєвиди Камбрії, Глостершира, Лондона, Східного Суссексу та Котсуолдса.

Раніше ми показували, яким було осіннє відео Кейт із цієї серії.

