- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 288
- Час на прочитання
- 1 хв
Принцеса Уельська удостоєна рідкісної королівської почесті у свій день народження
Кетрін була удостоєна особливої нагороди від однієї з історичних британських установ на честь свого 44-річчя, яке вона святкувала сьогодні.
Для принцеси Уельської цей знаменний день був відзначений дзвоном у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, що є рідкісною честю останніми роками.
В історичному місці, де Кейт і принц Вільям одружилися 2011 року, у п’ятницю, 9 січня, о 13:00 за місцевим часом було опубліковано відео, на якому дзвонять дзвони.
«Дзвони абатства дзвонять на честь дня народження Її Королівської Високості принцеси Уельської, — йдеться у повідомленні в соціальних мережах. — Наші дзвонарі дзвонять 344 рази мелодією Erin Caters, а потім 544 рази — Spliced Surprise Royal».
Вестмінстерське абатство колись було відоме тим, що дзвонило в дзвони на честь днів народження численних членів королівської родини. Проте останніми роками ця традиція змінилася через фінансові проблеми, пов’язані з пандемією Covid-19.
2022 року з’ясувалося, що дзвони дзвонитимуть лише у дні народження королеви Єлизавети II та тодішнього принца Чарльза. Наступного року, після смерті королеви та сходження Чарльза на престол, Вільям і Кейт були знову включені в розклад як нові принц і принцеса Уельські.