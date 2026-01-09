ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
288
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Уельська удостоєна рідкісної королівської почесті у свій день народження

Кетрін була удостоєна особливої нагороди від однієї з історичних британських установ на честь свого 44-річчя, яке вона святкувала сьогодні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Getty Images

Для принцеси Уельської цей знаменний день був відзначений дзвоном у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, що є рідкісною честю останніми роками.

В історичному місці, де Кейт і принц Вільям одружилися 2011 року, у п’ятницю, 9 січня, о 13:00 за місцевим часом було опубліковано відео, на якому дзвонять дзвони.

«Дзвони абатства дзвонять на честь дня народження Її Королівської Високості принцеси Уельської, — йдеться у повідомленні в соціальних мережах. — Наші дзвонарі дзвонять 344 рази мелодією Erin Caters, а потім 544 рази — Spliced ​​Surprise Royal».

Вестмінстерське абатство колись було відоме тим, що дзвонило в дзвони на честь днів народження численних членів королівської родини. Проте останніми роками ця традиція змінилася через фінансові проблеми, пов’язані з пандемією Covid-19.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

2022 року з’ясувалося, що дзвони дзвонитимуть лише у дні народження королеви Єлизавети II та тодішнього принца Чарльза. Наступного року, після смерті королеви та сходження Чарльза на престол, Вільям і Кейт були знову включені в розклад як нові принц і принцеса Уельські.

Дата публікації
Кількість переглядів
288
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie