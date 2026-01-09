Принцеса Уельська удостоєна рідкісної королівської почесті у свій день народження

Принцеса Кейт / © Getty Images

Для принцеси Уельської цей знаменний день був відзначений дзвоном у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, що є рідкісною честю останніми роками.

В історичному місці, де Кейт і принц Вільям одружилися 2011 року, у п’ятницю, 9 січня, о 13:00 за місцевим часом було опубліковано відео, на якому дзвонять дзвони.

«Дзвони абатства дзвонять на честь дня народження Її Королівської Високості принцеси Уельської, — йдеться у повідомленні в соціальних мережах. — Наші дзвонарі дзвонять 344 рази мелодією Erin Caters, а потім 544 рази — Spliced ​​Surprise Royal».

Вестмінстерське абатство колись було відоме тим, що дзвонило в дзвони на честь днів народження численних членів королівської родини. Проте останніми роками ця традиція змінилася через фінансові проблеми, пов’язані з пандемією Covid-19.

Принцеса Уельська / © Associated Press

2022 року з’ясувалося, що дзвони дзвонитимуть лише у дні народження королеви Єлизавети II та тодішнього принца Чарльза. Наступного року, після смерті королеви та сходження Чарльза на престол, Вільям і Кейт були знову включені в розклад як нові принц і принцеса Уельські.