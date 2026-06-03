ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
251
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Уельська в ягідній сукні з принтом сердець відвідала прийом у Сент-Джеймському палаці

Принцеса Уельська відвідала вчора ввечері прийом присвячений 125-річчю благодійної організації Cancer Research UK.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Associated Press

Прийом відбувся в Сент-Джеймському палаці в Лондоні і разом з Кетрін його також відвідали король Чарльз і королева Камілла, а також герцог і герцогиня Глостерські.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

На заході відзначали ювілей благодійної організації боротьби з раком, тема, яка близька і принцесі Кейт, і королю Чарльзу, оскільки вони обидвоє оголосили про свій діагноз 2024 року. 77-річний король продовжує лікування від невстановленого виду раку, а принцеса Кейт у січні 2025 року повідомила про ремісію.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Кетрін з'явилася цього дня на прийомі в шовковій сукні червоного кольору в принт сердець з поясом на талії, білим коміром і манжетами від Rodarte, поєднуючи її з червоними туфлями-човниками із замші від Gianvito Rossi і маленьким замшевим червоним клатчем від Miu Miu.

Принцеса також одягла сережки та підвіску на шию від G. Collins and Sons, волосся розпустила і уклала красивими хвилями і зробила макіяж, підкресливши очі та зовсім трохи губи.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Нагадаємо, цього тижня стартує королівський Аскот і принцеса Кейт, яка задає тренди цьому заходу, можливо, там теж з'явиться.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
251
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie