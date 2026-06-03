Принцеса Уельська в ягідній сукні з принтом сердець відвідала прийом у Сент-Джеймському палаці

Принцеса Уельська / © Associated Press

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Прийом відбувся в Сент-Джеймському палаці в Лондоні і разом з Кетрін його також відвідали король Чарльз і королева Камілла, а також герцог і герцогиня Глостерські.

Принцеса Уельська / © Associated Press

На заході відзначали ювілей благодійної організації боротьби з раком, тема, яка близька і принцесі Кейт, і королю Чарльзу, оскільки вони обидвоє оголосили про свій діагноз 2024 року. 77-річний король продовжує лікування від невстановленого виду раку, а принцеса Кейт у січні 2025 року повідомила про ремісію.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Кетрін з'явилася цього дня на прийомі в шовковій сукні червоного кольору в принт сердець з поясом на талії, білим коміром і манжетами від Rodarte, поєднуючи її з червоними туфлями-човниками із замші від Gianvito Rossi і маленьким замшевим червоним клатчем від Miu Miu.

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Принцеса також одягла сережки та підвіску на шию від G. Collins and Sons, волосся розпустила і уклала красивими хвилями і зробила макіяж, підкресливши очі та зовсім трохи губи.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Нагадаємо, цього тижня стартує королівський Аскот і принцеса Кейт, яка задає тренди цьому заходу, можливо, там теж з'явиться.

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