Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

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Подружжя Уельських приїжджало, щоб відвідати церемонію вручення премії Earthshot Prize Awards 2026, засновану принцом Вільямом.

У перший день візиту Кейт та Вільям зустрілися з дітьми, відвідавши район Баллард-Естейт, де вони взяли участь в імпровізованій грі у вуличний крикет. Для першого виходу Кейт обрала двобортний блейзер світло-фісташкового відтінку та білі прямі штани зі стрілками, а взула двоколірні туфлі-слінгбеки Chanel.

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Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Наступною зупинкою пари стало метро Мумбаї, вони відвідали станцію «Відхан Бхаван» та проїхали у вагоні. Цього разу Кейт продемонструвала елегантну крепову сукню міді насиченого кобальтово-синього відтінку з V-подібним вирізом, короткими рукавами, тонким поясом на талії, струмливою спідницею і декоративним бантом на лівому плечі. Її образ, як і образ принца Вільяма, був відсиланням до їхніх заручин 2010 року (цього дня виповнилося якраз 16 років з тієї дати).

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Принц Вільям та принцеса Кейт / © Getty Images

Подружжя відвідало парк Bandra Reclamation Garden у Мумбаї, де зустрілися з 15 фіналістами екологічної премії The Earthshot Prize 2026.

Принцеса Кейт з'явилася на публіці в елегантному монохромному штанному костюмі відтінку слонової кістки, що складається з приталеного однобортного блейзера з гострими лацканами на одному ґудзику і широких розкльошених штанів зі стрілками. Під жакетом Кейт носила білу шовкову блузку з V-подібним вирізом, а взула замшеві туфлі-човники нейтрального бежевого відтінку.

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Getty Images

Пізніше принцеса та принц відвідали першу церемонію вручення дитячої премії Earthshot у Музеї рішень у Мумбаї. Кетрін була одягнена в штанний костюм глибокого волошкового кольору від Габріелли Герст, що складається з приталеного двобортного блейзера з акцентованими лацканами та прямих класичних штанів, а також на ній туфлі-човники на підборах. Монохромний образ принцеси Уельської доповнюють сережки французького ювелірного дому Van Cleef & Arpels — модель Magic Alhambra earrings.

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Getty Images

На церемонії Earthshot Prize 2026 Кетрін сяяла в традиційній індійській довгій сукні-анаркалі насиченого бордово-червоного відтінку від дизайнера Mahima Mahajan. Вбрання прикрашене золотистою ручною вишивкою в традиційній техніці Banarsi (це традиційне індійське ручне мистецтво створення розкішної шовкової парчі, що зародилося в місті Банарас), розсипом дрібних золотих крапок по всій довжині, скляним бісером і декоративною золотою тасьмою по V-образах. А її образ доповнював гарнітур із колекції королеви Єлизавети II — діамантово-смарагдове кольє з пензликами та парні сережки-підвіски.

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Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Також пара відвідала школу ремесел «Чанакья» у Мумбаї. Цього дня на Кетрін був червоний спідничний костюм, замшеві туфлі-слінгбеки з відкритою п'ятою та мінісумка від DeMellier у руках.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Фінальним виходом стала зустріч із прем'єр-міністром Нарендрою Моді у Нью-Делі. На ній принцеса Уельська з'явилася в бордово-сливовому штанному костюмі з асиметричною застібкою на один ґудзик на жакеті і прямими штанами. Під жакет Кейт одягла білу блузку з V-подібним вирізом, що створює свіжий контраст із темним костюмом. В руках вона тримала сумку DeMellier і взула гостроносі туфлі-човники. Образ завершували золоті сережки-підвіски Van Cleef & Arpels.

Кейт та Вільям з Нарендрою Моді / © Instagram принца і принцеси Уельских

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