Принцеса Уельська в кобальтово-синій сукні проїхалася з чоловіком Вільямом у метро

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Getty Images

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Поїздка на сучасному міському метрополітені стала частиною програми з просування сталого розвитку та екологічного транспорту напередодні церемонії вручення премії The Earthshot Prize, яка відбудеться 17 листопада.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Під час цього виходу Кейт продемонструвала елегантну крепову сукню-міді насиченого кобальтово-синього відтінку з V-подібним вирізом, короткими рукавами, тонким поясом на талії, струмливою спідницею і декоративним бантом на лівому плечі.

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Принц Вільям і принцеса Кейт / © Getty Images

Образ вона доповнила чорними туфлями-човниками з замші на високих підборах і мінісумкою з короткою ручкою. Також Кетрін наділа сережки-підвіски з синім камінням до тону сукні, тонкий золотий ланцюжок на шиї з кулоном і золоті браслети на зап’ястя. Вона мала розпущене довге волосся, укладене м’якими хвилями на бічний проділ, а також денний макіяж.

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Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Принц Вільям одягнув класичний темно-синій костюм, білу сорочку та яскраво-блакитну шовкову краватку з дрібним геометричним візерунком, що перегукувався за кольором із насиченою синьою сукнею принцеси. Взутий він був у чорні шкіряні туфлі-оксфорди з легким глянцем.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Ми також показували, яким був перший захід Уельських під час цієї поїздки до країни.

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