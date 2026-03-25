Принцеса Уельська в новому пальті та капелюсі-канотьє приїхала з принцом Вільямом на службу
Принц і принцеса Уельські відвідали сьогодні церемонію зведення в сан дами Сари Маллаллі як 106-го архієпископа Кентерберійського в Кентерберійському соборі.
Подружжя Уельських разом із релігійними лідерами були присутні в Кентерберійському соборі на церемонії зведення в сан нового архієпископа Кентерберійського — дами Сари Маллаллі. Сьогоднішня служба, на якій було близько 2000 осіб, ознаменувала символічний початок служіння першої жінки-архієпископа за 1400-річну історію цієї посади.
Кетрін приїхала в елегантній сукні пальті в принт "принц Уельський" - новинці від Suzannah London. Силует був елегантним, акуратно підкресленим на талії, а потім спадаючим у гладку, структуровану лінію, що мало одночасно розкішний та ефектний вигляд. Вона доповнила образ капелюхом-канотьє Juliette Botterill Millinery, шкіряними туфлями-човниками Ralph Lauren та маленькою чорною сумкою від Chanel.
Волосся принцеси було зібрано в елегантний пучок, на шиї була підвіска, а у вухах сережки з перлами Cassandra Goad.
Принц Вільям одягнув класичний синій костюм, білу сорочку та синю краватку у дрібний принт.
Минулого місяця принц і принцеса Уельські зустрічалися в Ламбетському палаці з Дамою Сарою Маллаллі.