ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Уельська в стильному штанному костюмі з’явилася в університеті в Лондоні

Принцеса Уельська відвідала сьогодні Університет Східного Лондона.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Там Кетрін і Королівський фонд раннього дитинства представили новий ресурс, який підкреслює роль чуйних стосунків у добробуті маленьких дітей.

Принцеса не лише є відданою своїй справі експерткою у галузі розвитку дітей раннього віку, а й, за словами її помічників, присвятила цьому все своє життя. Вона була одягнена у світлий нюдовий штанний костюм у поєднанні з молочно-білою блузкою і туфлями-човниками до тону костюма на підборах. На шиї у неї було намисто від Daniella Drape з літерами G, C і L — ініціалами трьох її дітей, а у — вухах сережки у формі сердець. Також принцеса наділа всі свої каблучки на пальці, починаючи від заручальної з великим сапфіром і закінчуючи іншою прикрасою — подарунком принца Вільяма.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська зустрілася з сім’ями, дослідниками і студентами, а також з керівниками закладів середньої та вищої освіти з усієї Великій Британії, які забезпечать впровадження нового керівництва у їхній навчальний процес, підготовку кадрів і професійну практику.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Цей вихід принцеси Кейт відбувся одразу після того, як Кенсінгтонський палац оголосив про її поїздку до Італії наступного тижня.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
100
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie