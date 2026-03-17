Суспільство
306
1 хв

Принцеса Уельська відправила зворушливий подарунок до лікарні, де проходила лікування

Кетрін відправила нарциси та рукописну записку до Королівської лікарні Марсден, де вона проходила лікування під час боротьби з раком 2024 року, таким чином висловивши свою вдячність лікарні, яка надавала їй допомогу в один із найважчих періодів її життя.

Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Getty Images

Кенсінгтонський палац поділився цим жестом у соціальних мережах, опублікувавши фотографії яскраво-жовтих нарцисів та записку, підписану 44-річною принцесою Кейт.

«Пацієнтам і персоналу Королівської лікарні Марсден», — свідчило повідомлення. «З настанням весни ці нарциси з островів Сіллі — це знак того, що я думаю про вас усіх. Кетрін», — йдеться у підписі.

Вибір кольорів мав додаткове значення. Нарциси — національна квітка Уельсу, титули якого Кейт та її чоловік принц Вільям, носять як принц та принцеса Уельські.

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

А ось на День матері, який у Великій Британії святкували 15 березня Кетрін не поділилася з підписниками новим фото чи відео, натомість принц Вільям показав неопубліковане раніше фото зі своєю мамою принцесою Діаною.

