Принцеса Уельська відправила зворушливий подарунок до лікарні, де проходила лікування

Принцеса Уельська / © Getty Images

Реклама

Кенсінгтонський палац поділився цим жестом у соціальних мережах, опублікувавши фотографії яскраво-жовтих нарцисів та записку, підписану 44-річною принцесою Кейт.

«Пацієнтам і персоналу Королівської лікарні Марсден», — свідчило повідомлення. «З настанням весни ці нарциси з островів Сіллі — це знак того, що я думаю про вас усіх. Кетрін», — йдеться у підписі.

(гортайте фото праворуч)

Реклама

Вибір кольорів мав додаткове значення. Нарциси — національна квітка Уельсу, титули якого Кейт та її чоловік принц Вільям, носять як принц та принцеса Уельські.

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

А ось на День матері, який у Великій Британії святкували 15 березня Кетрін не поділилася з підписниками новим фото чи відео, натомість принц Вільям показав неопубліковане раніше фото зі своєю мамою принцесою Діаною.