Принцеса Уельська вирушить до Італії: у чому причина візиту Її Високості

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська у рамках дводенного візиту до Реджо-Емілії представить свою кампанію з роботи з дітьми молодшого віку на міжнародному рівні.

5 травня принцеса Уельська оголосила про свій візит до Італії з 13 по 14 травня, що стане її першою робочою поїздкою за кордон з моменту оголошення діагнозу раку 2024 року.

Дводенний візит принцеси Кейт до Реджо-Емілії на півночі Італії пов'язаний з одним із її ключових напрямів діяльності: раннім дитинством, повідомляє People. Вона розглядає цю поїздку як ознайомчу місію та має намір вивчити визнаний на міжнародному рівні підхід Реджо-Емілії до дошкільної освіти. Як повідомляється в її офісі в Кенсінгтонському палаці, Кейт, розглядаючи це як «значний крок уперед» для свого Королівського фонду раннього дитинства, вона проведе час із освітянами, батьками, дітьми, а також представниками громадянського суспільства та бізнесу, щоб побачити роботу центру у дії.

«Принцеса з нетерпінням чекає на візит до Італії наступного тижня, щоб на власні очі переконатися в тому, як підхід Реджіо-Емілії створює умови, в яких природа і хороші людські відносини об'єднуються для підтримки розвитку дітей», — йдеться у заяві її прес-секретаря.

Нагадаємо, принцеса Уельська здійснила аналогічну закордонну поїздку 2022 року, відвідавши Данію, щоб дізнатися про їхній підхід до навчання дітей через заняття на відкритому повітрі та роботу LEGO Foundation Playlab в Університетському коледжі Копенгагена.

Принцеса Уельська в Данії 2022 році / © Getty Images

