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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
685
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Уельська вишукано присіла у реверансі перед султаном Омана на церемонії привітання

Невістка короля Чарльза вкотре продемонструвала на публіці, що має ідеальні навички виконання реверансу.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська та принц Вільям були присутні на урочистій церемонії зустрічі султана Омана Хайсама бен Таріка у внутрішньому дворі Віндзорського замку у перший день триденного державного візиту султана Омана до Сполученого Королівства.

Король Чарльз і Султан Омана / © Associated Press

Король Чарльз і Султан Омана / © Associated Press

Король Чарльз III зняв свій циліндр, щоб привітати султана, і широко усміхнувся, тиснучи йому руку після прибуття правителя Омана.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

А принцеса Уельська, одягнена в пальто лісового зеленого кольору від Сари Бертон для Alexander McQueen і капелюх від Джульєтти Боттеріл, а також взута в туфлі-човники на високих підборах, ефектно присіла в реверансі перед султаном Омана, продемонструвавши свою майстерність.

Султан Омана, король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Султан Омана, король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Раніше, нагадаємо, ми зібрали для вас добірку кумедних, дивних і незграбних королівських реверансів.

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