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Принцеса Уельська вишукано присіла у реверансі перед султаном Омана на церемонії привітання
Невістка короля Чарльза вкотре продемонструвала на публіці, що має ідеальні навички виконання реверансу.
Принцеса Уельська та принц Вільям були присутні на урочистій церемонії зустрічі султана Омана Хайсама бен Таріка у внутрішньому дворі Віндзорського замку у перший день триденного державного візиту султана Омана до Сполученого Королівства.
Король Чарльз III зняв свій циліндр, щоб привітати султана, і широко усміхнувся, тиснучи йому руку після прибуття правителя Омана.
А принцеса Уельська, одягнена в пальто лісового зеленого кольору від Сари Бертон для Alexander McQueen і капелюх від Джульєтти Боттеріл, а також взута в туфлі-човники на високих підборах, ефектно присіла в реверансі перед султаном Омана, продемонструвавши свою майстерність.
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