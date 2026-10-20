Принцеса Уельська вишукано присіла у реверансі перед султаном Омана на церемонії привітання

Принцеса Уельська / © Associated Press

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Принцеса Уельська та принц Вільям були присутні на урочистій церемонії зустрічі султана Омана Хайсама бен Таріка у внутрішньому дворі Віндзорського замку у перший день триденного державного візиту султана Омана до Сполученого Королівства.

Король Чарльз і Султан Омана / © Associated Press

Король Чарльз III зняв свій циліндр, щоб привітати султана, і широко усміхнувся, тиснучи йому руку після прибуття правителя Омана.

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Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

А принцеса Уельська, одягнена в пальто лісового зеленого кольору від Сари Бертон для Alexander McQueen і капелюх від Джульєтти Боттеріл, а також взута в туфлі-човники на високих підборах, ефектно присіла в реверансі перед султаном Омана, продемонструвавши свою майстерність.

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Султан Омана, король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

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