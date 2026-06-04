Принцеса Уельська зачарувала яскравим образом під час нового виходу у світ

Принцеса Уельська / © Associated Press

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Кетрін приїхала до провідної онкологічної лікарні в Манчестері. Лікарня Christie NHS Foundation Trust є одним із провідних онкологічних центрів Європи, щорічно надає допомогу більш ніж 60 000 пацієнтам.

Центр пропонує пацієнтам та особам, які здійснюють догляд за ними, безкоштовні додаткові та цілісні методи терапії, включаючи заняття мистецтвом, оздоровчий сад та послуги капелана.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса була одягнена у синю сукню-пальто королівського синього кольору, яку поєднувала з підвіскою із синім каменем на шиї та золотими сережками. Її волосся було розпущене і, як завжди, укладене хвилями, а на обличчі був легкий макіяж. Кейт мала дуже доброзичливий вигляд, спілкувалася з пацієнтами клініки та обіймала багатьох.

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Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцесі, нагадаємо, діагностували невстановлену форму раку після серйозної операції на черевній порожнині у березні 2024 року. Вона пройшла шестимісячний курс хіміотерапії і в січні 2025 року оголосила про ремісію. Від того часу принцеса відновила виконання королівських обов'язків у повному обсязі.

Принцеса Уельська / © Associated Press

А нещодавно принцеса Уельська разом із королем Чарльзом та королевою Каміллою відвідала прийом, присвячений 125-річчю благодійної організації Cancer Research UK у Сент-Джеймському палаці. Там її Високість з'явилася в ягідній сукні у принт сердець від Rodarte.

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