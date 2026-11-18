Принцеса Уельська / © Getty Images

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Візит відбувся наступного дня після церемонії вручень премій Earthshot Prize 2026.

Під час заходу подружжя ознайомилося з тим, як традиційні текстильні та ремісничі техніки поєднуються із сучасним дизайном та принципами сталого розвитку.

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Принцеса Уельська та принц Вільям / © Getty Images

Принцеса Уельська цього разу з'явилася на публіці в яскраво-червоному комплекті, що складається з приталеного жакета з короткими рукавами, відкладним коміром з лацканами, клапанами на стегнах і великими контрастними коричневими ґудзиками спереду, а також зі спідниці-міді А-силуету.

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Взула Кейт шоколадні замшеві туфлі-слінгбеки з відкритою п'ятою, гострим носком та пряжкою, і взяла з собою мінісумку трапецієподібної форми шоколадно-коричневого відтінку з верхньою ручкою та золотистою застібкою від бренду DeMellie, з якою вже з'являлася на публіці раніше.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Getty Images

Золоті ажурні сережки-підвіски з переплетених кілець, кілька золотих браслетів у поєднанні з традиційним індійським плетеним браслетом-оберегом на правому зап'ясті (такий самий браслет видно і на зап'ясті принца Вільяма), а також заручальна каблучка із сапфіром доповнювали образ принцеси. Волосся вона уклала традиційними красивими кучерями і зробила макіяж.

Принцеса Уельська / © Getty Images

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