Принцеса Уельська Кейт задає дрес-код королівському Аскоту

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Нещодавно було оголошено, що червоний колір стане дрес-кодом для перегонів в Аскоті 2026 року.

Принцеса Уельська Кетрін ще 2023 року на Royal Ascot з’явилася в ефектній червоній сукні від Alexander McQueen, а цього літа цей відтінок, що отримав назву «Яскравий томат», був офіційно оголошений першим кольором року.

Сукня, яку тоді одягла Кейт, скроєна у фірмовому строгому стилі Alexander McQueen, відрізнялася підкресленою талією, м’яко структурованими плечима і струмливою спідницею середньої довжини, яка красиво розвивалася при ходьбі. Червоний відтінок був сміливим і виразним, його доповнювали капелюх з широкими крисами від Філіпа Тресі, туфлі від Дженніфер Чаманді та сумка Rio від Hermès.

Щороку дрес-код Королівських кінних перегонів в Аскоті задає стандарти літнього одягу для особливих випадків, і цього сезону введення фірмового кольору знаменує собою новий напрямок. Яскравий томатний колір, чи то з голови до ніг, чи як акцентний елемент, домінуватиме 2026 року, і відвідувачам перегонів рекомендується обирати сміливі, життєрадісні вбрання в Жіночий день, який припадає на 18 червня, пише журнал Hello!.

Британська королівська родина / © Associated Press

Поки що не відомо, чи відвідає цього року принцеса Уельська перегони. Раніше точилися суперечки про візит принцес Йоркських на захід, але пізніше стало відомо, що король Чарльз запросив сестричок приєднатися до заходу.

