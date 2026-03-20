Принцеса Уельська з’явилася на бенкеті в рідкісних сережках королеви-матері Єлизавети: який вони мають вигляд
Принцеса Уельська Кейт з’явилася на державному бенкеті у розкішних сережках королеви-матері Єлизавети.
Бенкет був організований на честь візиту президента Нігерії та його дружини до Великої Британії і пройшов з усією помпезністю у Віндзорському замку.
Кетрін прибула на вечірній захід розкішній смарагдовій шифоновій сукні від Andrew Gn та своїй улюбленій тіарі «Вузлики кохання», а у вухах у неї були сережки королеви-матері Єлизавети.
Вони прикрашені великими сапфірами в оточенні діамантів, з діамантовою торочкою, що звисає, і виконані в стилі ардеко. Мати королеви Єлизавети II почала носити ці сережки у 1960-х роках після того, як овдовіла, і передбачається, що каміння було з набору сапфірів, подарованих їй свекрухою, королевою Марією Текською, у день її весілля.
Після смерті королеви-матері 2002 року сережки успадкувала її дочка, королева Єлизавета II, але вони залишалися неношеними, поки Кейт не одягла їх вперше 2015 року.
На цьому фото королева-мати зазнімкована в цих сережках за лаштунками після вистави «Куточок воронів» драматурга Бена Треверса 1986 року, в Лондоні. А Кетрін, яка на той момент носила титул герцогині Кембриджської, вперше одягла їх для візиту на галавечеру «100 жінок у хедж-фондах» 2015 року на підтримку Художнього залу в Музеї Вікторії та Альберта в Лондоні.