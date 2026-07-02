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Принцеса Уельська з'явилася на тенісному турнірі в аксесуарі, який носить рідко
Принцеса Уельська сьогодні потішила глядачів та гостей Вімблдонського тенісного турніру.
Кетрін приїхала до Всеанглійського тенісного клубу у дуже стильному образі, про який ми вже розповідали раніше і доповнила його одним аксесуаром, який зазвичай члени королівської родини Британії носять дуже рідко.
Йдеться про сонцезахисні окуляри, які зазвичай принцеса Уельська носить рідко, але цього сонячного дня не відмовила собі в цьому аксесуарі. Вона обрала окуляри в чорній оправі від Ralph Lauren із коричневими лінзами, вартість таких становить 116 доларів.
Кейт зібрала волосся у високий кінський хвіст, що в спеку було дуже гарною ідеєю. Нагадаємо, герцогиня Единбурзька Софі зовсім обрізала довге волосся у боб-каре та нещодавно приїхала на фестиваль сільського господарства, де публіка побачила її нову зачіску.