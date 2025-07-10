Принцеса Уельська зробила чотири реверанси перед Чарльзом і Каміллою: в чому причина

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

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Принцеса Уельська продемонструвала гарний і дуже ніжний образ у пудровому відтінку від Christian Dior, коли прибула на зустріч із президентським подружжям Франції.

Багато хто звернув увагу, що принцеса Кейт кілька разів зробила реверанс перед королем Чарльзом і королевою Каміллою і він був ідеальним. Коли президент Макрон і перша леді Бріжит Макрон підійшли до короля і королеви, щоб привітати їх, Кейт двічі присіла в реверансі, мабуть, щоб всі це помітили.

Королева Камілла та принцеса Кейт / © Getty Images

Потім принцеса зробила реверанс утретє, побачивши короля, і вчетверте, вітаючи Каміллу. Також із Каміллою перед цим вони обмінялися поцілунком у щоку.

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Також раніше ми писали, що принцеса Уельська продемонструвала милий жест на адресу свого чоловіка Вільяма — їхній улюблений жест, який вони часто показують на публіці.

Бріжит Макрон і принцеса Кейт / © Associated Press