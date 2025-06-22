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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Принцеса Уельська зробила важливу заяву через кілька днів після плутанини на Royal Ascot

Кейт виступила з новою заявою, щоб відзначити справу, близьку до її серця.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська лише через кілька днів після того, як вона не приїхала на Королівські кінні перегони, а палац заплутався у своїх заявах із цього приводу, випустила нову заяву.

Кетрін, яка є королівською покровителькою двох дитячих госпісів, Східно-Англійських дитячих госпісів (EACH) та дитячого госпісу Tŷ Hafan у Південному Уельсі, відзначила цього року Тиждень дитячого госпісу, який проходить з 16 по 22 червня.

У дуже особистому посланні майбутня королева, яка присвятила свою королівську кар’єру пропаганді важливості раннього розвитку дітей, розповіла про те, як госпісний догляд та підтримка змінюють сім’ї у неймовірно важкі часи.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

«Жоден з батьків не очікує почути, що в їхньої дитини серйозне захворювання, яке може скоротити його життя. На жаль, це реальність, з якою стикаються тисячі сімей по всій країні, залишаючи їх убитими горем, у страху перед майбутнім і часто у відчайдушній ізоляції. Можливість отримати підтримку одного з 54 дитячих госпісів Великої Британії означає, що їм не доведеться стикатися з цим майбутнім наодинці», — йдеться у заяві Кейт, опублікованій Кенсінгтонським палацом.

«Як покровителька дитячих госпісів Східної Англії та дитячого госпісу Tŷ Hafan у Південному Уельсі, я маю величезний привілей побачити на власні очі видатну роботу наших дитячих госпісів. Піднімаючи настрій сміхом, веселощами та грою, а також слухаючи, підтримуючи, піклуючись і поділяючись, вони підтримують дітей та сім’ї в житті, смерті та за її межами».

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Кейт високо оцінила роботу, що проводиться в дитячих госпісах, і назвала її «такою, що змінює життя», закликавши громадськість відсвяткувати цю подію разом з нею.

Вона сказала: «Я сподіваюся, що цього Тижня дитячого госпісу ви приєднаєтеся до мене, щоб відзначити їхню роботу, яка змінює життя, і подякувати їм за життєво важливу допомогу, яку вони надають дітям і сім’ям, які переживають найважчі часи».

Нагадаємо, вчора також було опубліковано нову милу фотографію, опубліковану принцесою Кейт, її чоловіка принца Вільяма, якому виповнилося 43 роки.

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