Принцеса Кейт / © Associated Press

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Принцеса Кейт продовжує висловлювати свою підтримку тим, хто надає таку необхідну допомогу онкологічним хворим.

Напередодні виходу свого глибоко особистого документального фільму «Зцілення» 44-річна принцеса Уельська оголосила, що стане покровителькою лікарні, з якою вона добре познайомилася цього року і яку називає «незвичайним місцем» — лікарні The Christie у Великому Манчестері.

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А також Кетрін стала покровителькою благодійної організації, яка підтримує лікарню, що вважається одним із провідних онкологічних центрів Європи. Ця новина відображає її постійну роботу з просування не лише медичного обслуговування, а й комплексної підтримки та терапії для людей, які пережили рак, повідомляє Кенсінгтонський палац.

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У червні Кейт відвідала лікарню The Christie, розташовану в передмісті Манчестера Вітінгтоні.

У повідомленні в соціальних мережах, опублікованому сьогодні, принцеса Уельська заявила, що «особисто переконалася в тому, що виняткова турбота виходить за межі простого лікування».

«Коли люди стикаються із серйозними захворюваннями, саме співчуття, стосунки та підтримка, які їх оточують, часто допомагають зберегти надію та стійкість у найважчі часи», — додала вона і супроводила пост фотографією свого попереднього візиту до лікарні.

Принцеса Кейт під час візиту до лікарні у червні / © Associated Press

«Я рада стати покровителькою і з нетерпінням чекаю на можливість підтримати чудових людей, які щодня так сильно змінюють життя пацієнтів та їхніх сімей», — написала Кейт.

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Нагадаємо, нещодавно Кейт анонсувала вихід документального фільму, який присвячений доленосній боротьбі принцеси з хворобою.

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