Принцеса Уельська зробила важливий жест підтримки сестрам Беатріс і Євгенії Йоркським на тлі скандалу, що триває

Принцеси Беатріс та Євгенія

Кейт зробила це, щоб зберегти єдність і зв’язок королівської сім’ї в це Різдво на тлі нещодавнього скандалу з Ендрю, колишнім принцом, який є батьком принцес Беатріс та Євгенії.

Захід «Разом на Різдво», який очолює принцеса Уельська, став важливою подією в королівському календарі, пише express.

Принцеса Уельська на концерті «Разом на Різдво» 2024 року

Щороку члени королівської родини висловлюють свою підтримку майбутній королеві, але цього року, як повідомляється, Кетрін вирішила спеціально направити запрошення Беатріс та Євгенії після останньої драми з їхнім батьком, якого позбавили титулів та почестей через його зв’язки із засудженим педофілом — покійним Джеффрі Епштейном. Очевидно, що королівська сім’я хоче мати згуртований вигляд у цей дуже важкий рік.

Принцеси Беатріс і Євгенія

Нагадаємо, минулого року принцеса Беатріс була вагітна другою дитиною, коли відвідувала концерт, організований принцесою Уельською.