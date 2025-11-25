ТСН у соціальних мережах

Суспільство
160
1 хв

Принцеса Уельська зробила важливий жест підтримки сестрам Беатріс і Євгенії Йоркським на тлі скандалу, що триває

Стало відомо, що Кетрін, принцеса Уельська розіслала «особисті запрошення» своїм кузинам — принцесі Беатріс та принцесі Євгенії Йоркським на різдвяну службу, яка відбудеться 5 грудня у Вестмінстерському абатстві.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеси Беатріс та Євгенія

Принцеси Беатріс та Євгенія / © Getty Images

Кейт зробила це, щоб зберегти єдність і зв’язок королівської сім’ї в це Різдво на тлі нещодавнього скандалу з Ендрю, колишнім принцом, який є батьком принцес Беатріс та Євгенії.

Захід «Разом на Різдво», який очолює принцеса Уельська, став важливою подією в королівському календарі, пише express.

Принцеса Уельська на концерті «Разом на Різдво» 2024 року / © Associated Press

Щороку члени королівської родини висловлюють свою підтримку майбутній королеві, але цього року, як повідомляється, Кетрін вирішила спеціально направити запрошення Беатріс та Євгенії після останньої драми з їхнім батьком, якого позбавили титулів та почестей через його зв’язки із засудженим педофілом — покійним Джеффрі Епштейном. Очевидно, що королівська сім’я хоче мати згуртований вигляд у цей дуже важкий рік.

Принцеси Беатріс і Євгенія / © Getty Images

Нагадаємо, минулого року принцеса Беатріс була вагітна другою дитиною, коли відвідувала концерт, організований принцесою Уельською.

Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо / © Getty Images

