Принцеса Єлизавета присіла у витонченому реверансі, вітаючи японського імператора Нарухіто у Бельгії

Імператор Нарухіто, імператриця Масако та принцеса Єлизавета / © Getty Images

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Імператор Нарухіто та імператриця Масако відвідують Бельгію з офіційним державним візитом із 20 по 25 червня 2026 року. Візит присвячений 160-річчю встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.

Саме спадкоємиці престолу – старшій дочці короля Філіпа та королеви Матильди – принцесі Єлизаветі – було доручено зустріти високопоставлених гостей із Японії.

Імператор Нарухіто, імператриця Масако та принцеса Єлизавета / © Getty Images

Принцеса вітала пару на авіабазі Мельсбрук, розташованій неподалік Брюсселя, куди японські монархи приземлилися після завершення свого державного візиту до Нідерландів.

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Для виходу принцеса обрала білий ансамбль, що складається зі спідниці міді з ажурної в'язки та відповідного за кольором кардигану, обидва вироби виготовлені з перероблених матеріалів французьким брендом Maje. Єлизавета взула світлі туфлі-човники із замші на підборах, а в руках у неї був невеликий білий клатч. Вона також надягла перлинні сережки, зробила легкий макіяж, а волосся розпустила.

Імператор Нарухіто, імператриця Масако та принцеса Єлизавета / © Getty Images

Фотографи зазнімкували момент, як Єлизавета присіла в глибокому реверансі перед японським імператором Нарухіто. Це мало дуже витончений вигляд.

Нагадаємо, нещодавно принцеса повернулася до Бельгії після завершення інтенсивного періоду навчання у Гарвардській школі Кеннеді у США. Тепер дівчина вступає у новий етап, на якому вона поєднуватиме особистісний розвиток з більш активною роллю в офіційній програмі королівського дому.

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