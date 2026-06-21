- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 157
- Час на прочитання
- 1 хв
Принцеса Єлизавета присіла у витонченому реверансі, вітаючи японського імператора Нарухіто у Бельгії
Бельгійська принцеса Єлизавета вітала в аеропорту японського імператора Нарухіто та імператрицю Масако.
Імператор Нарухіто та імператриця Масако відвідують Бельгію з офіційним державним візитом із 20 по 25 червня 2026 року. Візит присвячений 160-річчю встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.
Саме спадкоємиці престолу – старшій дочці короля Філіпа та королеви Матильди – принцесі Єлизаветі – було доручено зустріти високопоставлених гостей із Японії.
Принцеса вітала пару на авіабазі Мельсбрук, розташованій неподалік Брюсселя, куди японські монархи приземлилися після завершення свого державного візиту до Нідерландів.
Для виходу принцеса обрала білий ансамбль, що складається зі спідниці міді з ажурної в'язки та відповідного за кольором кардигану, обидва вироби виготовлені з перероблених матеріалів французьким брендом Maje. Єлизавета взула світлі туфлі-човники із замші на підборах, а в руках у неї був невеликий білий клатч. Вона також надягла перлинні сережки, зробила легкий макіяж, а волосся розпустила.
Фотографи зазнімкували момент, як Єлизавета присіла в глибокому реверансі перед японським імператором Нарухіто. Це мало дуже витончений вигляд.
Нагадаємо, нещодавно принцеса повернулася до Бельгії після завершення інтенсивного періоду навчання у Гарвардській школі Кеннеді у США. Тепер дівчина вступає у новий етап, на якому вона поєднуватиме особистісний розвиток з більш активною роллю в офіційній програмі королівського дому.