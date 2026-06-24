Принцеса Єлизавета у розкішній вечірній сукні та тіарі "Лавровий вінок" відвідала королівський бенкет

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Реклама

Для цього вечора Єлизавета обрала вишукану темно-синю сукню з вирізом-човник, яка вигідно підкреслювала її фігуру та виділяла стрічку японського Ордену Дорогоцінної Корони.

Однак усі погляди неминуче були прикуті до її голови, де була тіара "Брабантський лавровий вінок". Це вперше, коли ми бачимо спадкову принцесу в цій прикрасі — класичному платиновому виробі з діамантами ограновування діамант, створеному легендарним британським ювеліром Hennel & Sons 1912 року.

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Тіара має особливе значення для королівської сім'ї, оскільки це був подарунок, зроблений групою бельгійських аристократів королеві Матильді 1999 року з нагоди її весілля з тодішнім принцом Філіпом.

Реклама

Королева Матильда та король Філіпа на весіллі Кейт та Вільяма, 2011 рік / © Getty Images

Крім того, що цю прикрасу можна носити як пов'язку на голову, вона також дуже універсальна: її можна відстебнути та носити як чокер, як це продемонструвала сама Матильда під час весілля Кейт Міддлтон та принца Вільяма 2011 року.

На завершення свого урочистого образу спадкоємиця запозичила зі скриньки з коштовностями своєї матері сережки з діамантами, що спадають, які ідеально доповнювали блиск лаврової тіари.

Бельгійська королівська родина з гостями з Японії — імператором Нарухіто та імператрицею Масако на державному бенкеті в палаці / © Getty Images

Новини партнерів