Принцеса Єлизавета відмовилася від одного привілею, який би допоміг їй залишитися вчитися в Гарварді

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

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23-річна дочка короля Філіпа та королеви Матильди, як повідомляється, відмовляється від привілеїв у Гарварді порівняно зі своїми друзями, які зіткнулися з такою самою невизначеністю щодо свого майбутнього у зв’язку із забороною на навчання іноземних студентів у престижному університеті з візами.

Заборона була введена адміністрацією Дональда Трампа у травні, але була тимчасово заблокована у зв’язку з позовом, поданим університетом. Подальші подробиці про майбутнє іноземних студентів у Массачусетському університеті можуть прояснити найближчими днями, оскільки 21 липня федеральний суддя в Бостоні ухвалить рішення про збереження заборони, пише express.co.uk.

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Принцеса Єлизавета, нагадаємо, закінчила перший рік дворічної магістратури з державної політики і нині повернулася до Бельгії.

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За словами журналіста Віма Дехандшуттера, принцеса та її батьки «дали зрозуміти, що не хочуть особливого ставлення».

«Вона розпочала навчання разом з ними, має багато іноземних друзів і перебуває в біговому клубі свого університету разом із деякими зі своїх однокурсників», — каже журналіст. «Єлизавета також розуміє, наскільки чутливо отримувати вигоду зі свого статусу майбутньої королеви. Це надішле невірний сигнал всім „звичайним“ учням. Кожне рішення, яке на цьому етапі належить ухвалити майбутній королеві, може мати політичний чи дипломатичний резонанс і, може, вплинути на відносини між Бельгією та Сполученими Штатами».

Бельгійська королівська сім’я на святкуванні Національного дня / © Getty Images

Нагадаємо, сьогодні королівська родина Бельгії зібралася на святкуванні Національного дня у Брюсселі.