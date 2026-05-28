Принцеса Єлизавета закінчила Гарвард: нові фото з церемонії вручення дипломів
Спадкоємиця бельгійського престолу закінчила дворічний курс навчання у Гарвардській школі Кеннеді і сьогодні у студентів-випускників відбулася церемонія вручення дипломів.
На нових знімках можна побачити, як принцеса Єлизавета та її однокурсники святкують цю подію з надувними кульками на загальноуніверситетській урочистості у Гарвардському дворі.
Одягнена принцеса була в шовковий сарафан від французького бренду Maje з дрібним квітковим принтом і взута в туфлі-човники відтінку бордо на невисоких підборах від цього ж бренду, а в руках тримала сумку Lady Dior, яку позичила з гардеробу своєї матері королеви Матильди.
Образ принцеси доповнювали сонцезахисні окуляри у черепаховій оправі від Ray Ban, сережки від Bamboleira і каблучка на пальці від Christine Bekaert.
Мати принцеси — королева Матильда — була у жовтій трикотажній сукні від Natan Couture, в руках несла нюдову сумку від Dior і була у сонцезахисних окулярах Longchamp. Образ королева доповнила золотими сережками nunu.bcn та широким золотим браслетом Christine Bekaert.
