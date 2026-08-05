Принцеса Євгенія народила третю дитину: Букінгемський палац повідомив стать та вагу маляти

Принцеса Євгенія / © Associated Press

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Пара повідомила про поповнення у родині наступного дня, уточнивши, що пологи відбулися в лікарні в Лісабоні, Португалія.

Після народження донька принцеси Євгенії та Джека, ім’я якої поки не розголошується, посіла місце в черзі на британський престол. Наразі принцеса Євгенія перебуває на 12-му місці в лінії успадкування, а після неї йдуть її діти, тож новонароджена донька стала 15-ю в черзі.

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Донька принцеси Євгенії / © Instagram принцеси Євгенії

«Її Королівська Високість принцеса Євгенія та пан Джек Бруксбенк із радістю повідомляють про благополучне народження їхньої доньки, яка з’явилася на світ у понеділок, 3 серпня 2026 року, о 18:20 у лікарні в Лісабоні, Португалія. Вага дитини при народженні становила 6 фунтів 9 унцій (приблизно 3 кг)», — повідомив Букінгемський палац.

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Раніше принцеса Євгенія народила двох синів —Августа Філіпа Гоука, якому зараз 5 років та Ернеста Джорджа Ронні, якому зараз 3 роки, але хлопчики з’явилися на світ у лікарні Portland у Лондоні.

Принцеса Євгенія з чоловіком / © Instagram принцеси Євгенії

Сини Євгенії / © Instagram принцеси Євгенії

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