- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 11
- Час на прочитання
- 1 хв
Принцеса Євгенія опублікувала серію милих фото з чоловіком-іменинником Джеком Бруксбенком
Чоловікові принцеси Євгенії – Джеку Бруксбенку – 3 травня виповнилося 40 років.
З нагоди свята принцеса Йоркська поділилася у своїх Instagram stories знімками із чоловіком.
Фотографії, мабуть, були зроблені в Португалії, де сім'я має будинок. На одному з кадрів Джек грається зі своїм сином на пляжі, а на двох інших принцеса Євгенія показала селфі з чоловіком, одне з них було зроблене на пляжі.
Нагадаємо, кілька місяців принцеса Євгенія та її сестра принцеса Беатріс не з'являлися на публіці після скандалу, пов'язаного з їхніми батьками експринцем Ендрю та Сарою Фергюсон та їхніми зв'язками із покійним Джеффрі Епштейном.
Минулого тижня дівчат раптово заскочили на прогулянці в Лондоні, де також принцеса Євгенія була помічена на побаченні зі своїм чоловіком Джеком в одному із закладів.