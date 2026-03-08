Принцеса Євгенія пішла з керівного поста організації, близької її серцю: що сталося

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

Після арешту її батька Ендрю Маунтбеттен-Віндзор принцеса Євгенія відмовилася від членства в організації Anti-Slavery International.

Профіль принцеси було видалено з веб-сайту благодійної організації, де раніше згадувалася її робота «в усіх напрямках із лідерами у боротьбі проти сучасного рабства».

Принцеса Євгенія / © Getty Images

У заяві, присвяченій догляду принцеси, благодійна організація повідомила: «Після семи років наше заступництво Її Королівської Високості принцеси Євгенії Йоркської добігло кінця. Ми дуже вдячні принцесі за підтримку організації Anti-Slavery International. Ми сподіваємося, що вона продовжить працювати над тим, щоб назавжди покласти край рабству та забезпечити свободу для всіх», - пише журнал Hello!.

Нагадаємо, принцеса стала покровителькою організації у День боротьби з рабством – 18 жовтня 2019 року. Упродовж багатьох років принцеса займається захистом прав жертв сучасного рабства та торгівлі людьми.

Принцеса Євгенія / © Getty Images

Зазначимо, що з матір'ю Євгенії Сарою Фергюсон розірвали стосунки кілька організацій, які вона патронувала. Це пов'язано з тим, що з'явилися подробиці відносин Сари з покійним педофілом Джеффрі Епштейном.