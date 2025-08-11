ТСН у соціальних мережах

Суспільство
29
1 хв

Принцеса Євгенія показала, як із сестрою Беатріс ходила до бару: що їли королівські особи

Фотографія, якою поділилася днями принцеса Євгенія у своєму Instagram, вітаючи свою старшу сестру Беатріс із днем народження, стала вірусною.

Ольга Кузьменко
Принцеси Беатріс та Євгенія

Принцеси Беатріс та Євгенія / © Associated Press

На знімку дівчата насолоджуються досить недорогим обідом. Принцеси сходили до бару Joe & the Juice, де їли дуже популярний там сендвіч JOE’S Club Sandwich, який продається за ціною 9,70 фунтів стерлінгів (близько 13 доларів).

Сендвіч є «простим» варіантом обіду, до складу якого входить соковита курка, авокадо, помідори і веганський песто в хрусткому хлібі.

Принцеса Євгенія та принцеса Беатріс / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія та принцеса Беатріс / © Instagram принцеси Євгенії

Такий сендвіч досить збалансований та його легко приготувати вдома. Використовуйте для цього нежирну курку, додайте авокадо, зелень, помідори і жодного соусу. Вийде чудова страва на перекус, або навіть обід.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою була улюблена страва на обід у королеви Єлизавети II.

Принцеси Беатріс та Євгенія / © Getty Images

Принцеси Беатріс та Євгенія / © Getty Images

