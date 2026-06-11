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Принцеса Євгенія повторила свій коронаційний образ на весіллі кузена
Принцеса Йоркська була присутня разом із чоловіком Джеком Бруксбенком на весіллі двоюрідного брата — Пітера Філліпса та Гаррієт Сперлінг.
Вагітна принцеса Євгенія вирішила обрати вбрання, яке вже носила раніше на коронації свого дядька - короля Чарльза III у травні 2023 року.
36-річна принцеса Євгенія прибула на весілля у монохромному темно-синьому вбранні, доповнивши образ головним убором, що нагадує пов'язку на голову.
Це пальто Fendi принцеса вже одягала у травні 2023 року на коронацію Чарльза III, а також вона носила ті самі туфлі від Fendi та синю сукню, доповнивши лук ефектним намистом, сумкою теж від Fendi та аксесуаром на голові від Sarah Cant.
Нагадаємо, що на момент коронації короля Чарльза принцеса Євгенія була вагітна своїм другим сином, Ернестом, який народився за кілька тижнів після історичної церемонії. А зараз принцеса вагітна третьою дитиною.