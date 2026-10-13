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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
973
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Євгенія привітала чоловіка Джека з річницею весілля, опублікувавши миле відео з їхньою дочкою

12 жовтня принцеса Йоркська Євгенія та Джек Бруксбенк відсвяткували 8-му річницю свого шлюбу.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / © Instagram принцеси Євгенії

На честь свята принцеса Євгенія поділилася милим відео свого чоловіка Джека Бруксбенка та їхньої дочки Аделаїди, яка народилася 3 серпня 2026 року.

«З восьмою річницею весілля, коханий! 🥳. На цьому відео не чути, як Джек запитує нашу доньку, чи подобається їй, коли їй так масажують голову… такий уважний та дбайливий – найкращий тато для наших трьох дітей. Кращого партнера і не забажаєш».

Джек Бруксбенк с дочкою Аделаїдою / © Instagram принцеси Євгенії

Нагадаємо, заміж принцеса Євгенія вийшла 2018 року. Від того часу в їхньому шлюбі з Джеком Бруксбенком народилося троє дітей — 9 лютого 2021 року на світ з'явився син Август, а у травні 2023 року Євгенія народила другого сина Ернеста. І ось у серпні 2026 року на світ з'явилася явно довгоочікувана дочка Аделаїда. Про її цікаве ім'я і чому пара назвала дочку саме так, ми розповідали раніше.

Принцеса Євгенія з дочкою Аделаїдою / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія з дочкою Аделаїдою / © Instagram принцеси Євгенії

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