Принцеса Євгенія розповіла, яким серіалом вони із чоловіком Джеком зараз захоплені

Принцеса Євгенія / © Getty Images

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Під час відвідин Центру лікування хребта принцеса Євгенія поділилася деякими відвертими подробицями про своє домашнє життя.

Принцеса випила чай Ерл Грей, без молока, і з’їла шматочок апельсинового та мигдального торта, коли розмовляла з пацієнтами центру.

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

«Я думаю, у мене добрий баланс. У мене приголомшливий чоловік, команда та проєкти, якими я захоплена. Я б почувалася незручно, якби не займалася благодійністю, не дбала про сім’ю і не робила своєї роботи. Я люблю те, що роблю. Моя мама завжди навчала мене, що віддавати іншим — найважливіше у житті. Ми з Беа дуже в цьому переконані», — продовжила вона. «Почуття обов’язку моєї бабусі також було щеплено мені з раннього віку. Ми спостерігали, як мої батьки, моя бабуся (королева Єлизавета II) та інші члени сім’ї дуже старанно працювали», — сказала Євгенія під час бесіди, пише The Telegraph.

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І хоча поточна робота її чоловіка Джека з розвитку елітного житлового комплексу в Португалії змушує сім’ю ділити свій час між Лондоном та Блакитним узбережжям, Євгенія каже, що вона намагається проводити якнайбільше спокійних ночей удома.

Принцеса Євгенія із синами / © Instagram принцеси Євгенії

«Я приходжу з роботи, купаю хлопчиків, і не треба нікуди йти. Це так розслаблює», — так описала принцеса свій ідеальний вечір.

Розповіла принцеса і про те, який серіал зараз дивиться із чоловіком. Це «Білий лотос». Також сім’я захоплена садівництвом, мабуть, це кохання передалося принцесі від її дядька — короля Чарльза III.

Принцеса Євгенія з чоловіком Джеком / © Instagram принцеси Євгенії