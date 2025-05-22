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Принцеса Євгенія розповіла, яким серіалом вони із чоловіком Джеком зараз захоплені
Принцеса Євгенія відверто розповіла про своє сімейне життя під час візиту до благодійної організації, близької її серцю раніше цього тижня.
Під час відвідин Центру лікування хребта принцеса Євгенія поділилася деякими відвертими подробицями про своє домашнє життя.
Принцеса випила чай Ерл Грей, без молока, і з’їла шматочок апельсинового та мигдального торта, коли розмовляла з пацієнтами центру.
«Я думаю, у мене добрий баланс. У мене приголомшливий чоловік, команда та проєкти, якими я захоплена. Я б почувалася незручно, якби не займалася благодійністю, не дбала про сім’ю і не робила своєї роботи. Я люблю те, що роблю. Моя мама завжди навчала мене, що віддавати іншим — найважливіше у житті. Ми з Беа дуже в цьому переконані», — продовжила вона. «Почуття обов’язку моєї бабусі також було щеплено мені з раннього віку. Ми спостерігали, як мої батьки, моя бабуся (королева Єлизавета II) та інші члени сім’ї дуже старанно працювали», — сказала Євгенія під час бесіди, пише The Telegraph.
І хоча поточна робота її чоловіка Джека з розвитку елітного житлового комплексу в Португалії змушує сім’ю ділити свій час між Лондоном та Блакитним узбережжям, Євгенія каже, що вона намагається проводити якнайбільше спокійних ночей удома.
«Я приходжу з роботи, купаю хлопчиків, і не треба нікуди йти. Це так розслаблює», — так описала принцеса свій ідеальний вечір.
Розповіла принцеса і про те, який серіал зараз дивиться із чоловіком. Це «Білий лотос». Також сім’я захоплена садівництвом, мабуть, це кохання передалося принцесі від її дядька — короля Чарльза III.