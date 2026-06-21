Принцеса Євгенія розповіла про дивні харчові уподобання своєї матері Сари Фергюсон

Принцеса Євгенія та Сара Фергюсон / © Getty Images

Реклама

Принцеса Йоркська Євгенія якось розповіла, що її мати, 66-річна Сара Фергюсон, любить їсти скумбрію і не любить шоколад, і це дуже дивувало її дочку.

Одного разу в журналі Town & Country Magazine принцесу Євгенію запитали про "дивацтва" її матері, і вона відповіла: "Вона не любить шоколад, що мені завжди здавалося дивним, але обожнює скумбрію, що мені теж завжди здавалося дивним!".

Принцеса Євгенія та Сара Фергюсон / © Getty Images

Кулінарні переваги колишньої герцогині Йоркської також стали надбанням громадськості у квітні, коли з'ясувалося, що вона зупинялася в оздоровчому спа-центрі Mayrlife, переховуючись від сторонніх очей публіки.

Реклама

Колишня дружина Ендрю Маунтбаттен-Віндзора замовляла їжу в номер, і серед її улюблених страв були шинка брезаолу з моцарелою та куряча грудка.

Не тільки Сара Фергюсон любить страви з риби, адже покійна королева Єлизавета їла копчений оселедець на сніданок.

Сара Фергюсон / © Associated Press

Новини партнерів