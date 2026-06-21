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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Євгенія розповіла про дивні харчові уподобання своєї матері Сари Фергюсон

Коли мова заходить про королівську їжу, легко уявити, що королівські особи насолоджуються банкетами з безліччю різноманітних страв.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Євгенія та Сара Фергюсон

Принцеса Євгенія та Сара Фергюсон / © Getty Images

Принцеса Йоркська Євгенія якось розповіла, що її мати, 66-річна Сара Фергюсон, любить їсти скумбрію і не любить шоколад, і це дуже дивувало її дочку.

Одного разу в журналі Town & Country Magazine принцесу Євгенію запитали про "дивацтва" її матері, і вона відповіла: "Вона не любить шоколад, що мені завжди здавалося дивним, але обожнює скумбрію, що мені теж завжди здавалося дивним!".

Принцеса Євгенія та Сара Фергюсон / © Getty Images

Принцеса Євгенія та Сара Фергюсон / © Getty Images

Кулінарні переваги колишньої герцогині Йоркської також стали надбанням громадськості у квітні, коли з'ясувалося, що вона зупинялася в оздоровчому спа-центрі Mayrlife, переховуючись від сторонніх очей публіки.

Колишня дружина Ендрю Маунтбаттен-Віндзора замовляла їжу в номер, і серед її улюблених страв були шинка брезаолу з моцарелою та куряча грудка.

Не тільки Сара Фергюсон любить страви з риби, адже покійна королева Єлизавета їла копчений оселедець на сніданок.

Сара Фергюсон / © Associated Press

Сара Фергюсон / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
65
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