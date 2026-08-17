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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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44
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1 хв

Принцеса Євгенія розсекретила незвичайне ім'я новонародженої дочки та показала нові фото з нею

Принцеса Йоркська Євгенія, яка стала мамою втретє два тижні тому, поділилася фотографією своєї новонародженої дочки та розсекретила її ім'я.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Дочка принцеси Євгенії - Аделаїда

Дочка принцеси Євгенії — Аделаїда / © Instagram принцеси Євгенії

Євгенія опублікувала кілька кадрів маленької дівчинки, а також їхніх із Джеком Брускбенком старших синів — Августа та Ернеста. Вона написала:

«Два тижні тому, саме сьогодні, ми вітали нашу дівчинку у цьому світі. І від того часу ми провели особливий, затишний і наповнений любов'ю час.

Дочка принцеси Євгенії — Аделаїда / © Instagram принцеси Євгенії

Дочка принцеси Євгенії — Аделаїда / © Instagram принцеси Євгенії

Ми так щасливі представити вам Аделаїду Елізабет Анніну Бруксбенк. Названу на честь трьох людей, яких ми любимо і якими захоплюємося в минулому і теперішньому, включаючи її прабабусю, пам’ять про яку ми зберігаємо у наших серцях. Її ім'я — частина англійської та португальської історії, двох місць, які ми любимо та називаємо своїм домом.

Огі та Ерні вже стали найкращими старшими братами», - йдеться в підписы принцеси Йоркської.

Дочка принцеси Євгенії — Аделаїда / © Instagram принцеси Євгенії

Дочка принцеси Євгенії — Аделаїда / © Instagram принцеси Євгенії

Дочка принцеси Євгенії — Аделаїда з братами Августом та Ернестом / © Instagram принцеси Євгенії

Дочка принцеси Євгенії — Аделаїда з братами Августом та Ернестом / © Instagram принцеси Євгенії

Нагадаємо, королева Ранія та король Абдалла II йорданські також показали сьогодні фото зі своїми новонародженими онучками-близнючками — дітьми їхньої старшої дочки — принцеси Іман, яка стала мамою вдруге 14 серпня.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / © Instagram принцеси Євгенії

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