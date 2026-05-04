Принцеса Євгенія вагітна знову: все про старших дітей племінниці короля Чарльза III
Сьогодні стало відомо, що на принцеса Євгенія Йоркська чекає на третю дитину.
Євгенія сама повідомила радісну новину на своїй сторінці в Instagram, правда після того, як папараці зробили її нові фото в Лондоні на яких помітили живіт, що нібито округлився.
Принцеса вирішила довго не приховувати від публіки цю новину, і сама опублікувала фото, де зображені її старші сини – Август та Ернест зі знімком її УЗД .
Ми вирішили детальніше розповісти, як розширювалася сім'я принцеси Йоркської.
12 жовтня 2018 року Євгенія вийшла заміж за Джека Бруксбенка. А 25 вересня подружжя повідомило, що чекає на народження первістка. 9 лютого 2021 року у госпіталі Портланд у Лондоні Євгенія народила сина, якого назвали Август Філіп Гоук Бруксбенк. До речі, на пологах був присутній її чоловік Джек. У Instagram Євгенія тоді ділилася фото новонародженого сина.
24 січня 2023 стало відомо, що Євгенія вагітна вдруге і 30 травня 2023 вона знову народила сина. Його назвали Ернест Джордж Ронні. За традицією, принцеса Йоркська тут же показала фото малюка. Хлопчика назвали на честь свого прапрапрадіда Джорджа, його дідуся Джорджа та ще одного дідуся Рональда.
4 травня 2026 року принцеса поділилася новиною про свою третю вагітність. На фотографії, яку опублікувала Євгенія, зазнімковано двої її синів, які вже підросли, що тримають в руках її фотографію з УЗД. Відомо, що дитина, стать якої не повідомляється, з'явиться на світ цього року.