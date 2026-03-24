Принцеса Євгенія відмовилася дати притулок своїй матері Сарі Фергюсон у своєму будинку

Чоловік принцеси Євгенії рішуче виступає за захист Сари у світлі скандалу, що триває, пов’язаного з Ендрю Маунтбаттен-Віндзором і суперечливими зв’язками його колишньої дружини з фінансистом-педофілом Джеффрі Епштейном, але незважаючи на «стурбованість її добробутом», Євгенія і Джек не дозволили Фергі тимчасово пожити в їхньому сімейному будинку, пише Daily Mail.

Нагадаємо, що колишня герцогиня Йоркська залишилася без постійного місця проживання, відколи її разом з колишнім чоловіком Ендрю виселили з Роял-лоджі після безпрецедентного рішення короля Чарльза в лютому цього року.

Крім того, повідомляється, що Джек стурбований тим, який вплив будь-який публічний зв’язок з його родичами з боку дружини може мати на його бізнес. Підприємець є власником компанії з виробництва напоїв AEB Consultants Ltd, яка повідомила про приголомшливий прибуток у розмірі 630 000 фунтів стерлінгів 2022 року.

У статті повідомляється, що, незважаючи на свою безмежну відданість сім’ї, він не бажає бути «заплямованим асоціаціями», і його пріоритетом залишається захист майбутнього його дружини та маленьких двох синів.

