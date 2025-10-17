ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Євгенія вперше за багато років проігнорувала день народження мами — Сари Йоркської: в чому причина

15 жовтня Сарі Йоркській виповнилося 66 років. Її дочка — принцеса Євгенія — вперше за багато років не опублікувала фото з мамою у своєму блогу в Instagram.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Євгенія з мамою Сарою

Принцеса Євгенія з мамою Сарою / © Instagram принцеси Євгенії

Молодша дочка Сари раніше завжди вітала маму не лише особисто, а й публікувала фотографії разом із нею у Instagram. А цього року проігнорувала її день народження.

Виною тому, очевидно, став черговий сандал, до якого Сара Йоркська була втягнута. Він розгорівся через електронний лист, який герцогиня відправила засудженому педофілу Джеффрі Епштейну 2011 року після того, як він вийшов із в’язниці за злочини сексуального характеру щодо дітей. У листі Сара назвала Епштейна своїм «найкращим другом» та перепросила за критику на його адресу в інтерв’ю ЗМІ.

Сара Йоркська / © Associated Press

Сара Йоркська / © Associated Press

Принцеса Євгенія раніше відзначала знаменний день Сари в соціальних мережах, зокрема минулого року, коли вона поділилася серією фотографій герцогині, включаючи фотографії Сари та її онуків, Августа та Ернеста, які ніколи не публікувалися. Зараз же принцеса Йоркська виявилася немовби між двома вогнями — своїми батьками та обов’язками, які вона іноді виконує, як королівська особа.

Сара Йоркська та принцеса Євгенія / © Getty Images

Сара Йоркська та принцеса Євгенія / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
70
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie