Принцеса Євгенія вперше за багато років проігнорувала день народження мами — Сари Йоркської: в чому причина
15 жовтня Сарі Йоркській виповнилося 66 років. Її дочка — принцеса Євгенія — вперше за багато років не опублікувала фото з мамою у своєму блогу в Instagram.
Молодша дочка Сари раніше завжди вітала маму не лише особисто, а й публікувала фотографії разом із нею у Instagram. А цього року проігнорувала її день народження.
Виною тому, очевидно, став черговий сандал, до якого Сара Йоркська була втягнута. Він розгорівся через електронний лист, який герцогиня відправила засудженому педофілу Джеффрі Епштейну 2011 року після того, як він вийшов із в’язниці за злочини сексуального характеру щодо дітей. У листі Сара назвала Епштейна своїм «найкращим другом» та перепросила за критику на його адресу в інтерв’ю ЗМІ.
Принцеса Євгенія раніше відзначала знаменний день Сари в соціальних мережах, зокрема минулого року, коли вона поділилася серією фотографій герцогині, включаючи фотографії Сари та її онуків, Августа та Ернеста, які ніколи не публікувалися. Зараз же принцеса Йоркська виявилася немовби між двома вогнями — своїми батьками та обов’язками, які вона іноді виконує, як королівська особа.