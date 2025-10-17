Принцеса Євгенія з мамою Сарою / © Instagram принцеси Євгенії

Молодша дочка Сари раніше завжди вітала маму не лише особисто, а й публікувала фотографії разом із нею у Instagram. А цього року проігнорувала її день народження.

Виною тому, очевидно, став черговий сандал, до якого Сара Йоркська була втягнута. Він розгорівся через електронний лист, який герцогиня відправила засудженому педофілу Джеффрі Епштейну 2011 року після того, як він вийшов із в’язниці за злочини сексуального характеру щодо дітей. У листі Сара назвала Епштейна своїм «найкращим другом» та перепросила за критику на його адресу в інтерв’ю ЗМІ.

Сара Йоркська / © Associated Press

Принцеса Євгенія раніше відзначала знаменний день Сари в соціальних мережах, зокрема минулого року, коли вона поділилася серією фотографій герцогині, включаючи фотографії Сари та її онуків, Августа та Ернеста, які ніколи не публікувалися. Зараз же принцеса Йоркська виявилася немовби між двома вогнями — своїми батьками та обов’язками, які вона іноді виконує, як королівська особа.

